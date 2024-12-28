В Казани 54% женщин и 46% мужчин обсуждают фильмы при знакомстве

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии новогодних праздников тысячи казанцев собираются для просмотра любимых фильмов, что укрепляет их отношения, как показывает исследование специалистов Mamba. 54% женщин и 46% мужчин активно обсуждают кино при знакомстве, хотя 25% респондентов находят такие разговоры банальными.

Совместный просмотр стал важным ритуалом для 40% опрошенных, которые признают, что такие вечера укрепляют их связи. Вопрос о походе в кино на первом свидании поддерживают 41% респондентов, что делает это мероприятие источником ярких впечатлений.

Крупнейшие предпочтения в жанрах: комедии выбрали 70% женщин и 64% мужчин, а романтику и мелодрамы — 51% мужчин и 43% женщин.

Почти половина казанцев (46% мужчин и 44% женщин) верят в любовь «как в кино», при этом 43% женщин и 30% мужчин согласны, что романтические фильмы помогают укреплять взаимопонимание в отношениях.



Также сервисы «Кинопоиск» и «Яндекс Карты» опубликовали рейтинг самых популярных и высокооцененных кинотеатров России, основанный на отзывах пользователей. В Казани, как и в 15 других городах-миллионниках, были определены лучшие кинотеатры по количеству оценок и отзывов на платформах.

Анастасия Фартыгина