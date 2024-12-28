Ильгиз Зайниев: «Отношусь к решению с большой ответственностью»

Фото: Динар Фатыхов

Новый директор театра Камала

Художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев назначен директором театра Камала. Эту информацию он подтвердил в разговоре с журналистом «Реального времени».

Отвечая на вопрос о том, как Зайниев относится к такому решению, он сказал: «С большой ответственностью». По его словам, в новой должности он будет заниматься «развитием театра и новых направлений».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом новоназначенный директор продолжит деятельность художественного руководителя в театре «Экият», пока власти Татарстана не примут противоположного решения.

Ильгиз Зайниев — ученик режиссера Камаловского театра Фарида Бикчантаева. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств (ныне КазГИК). Является художественным руководителем «Экията» с 2020 года. По его пьесам поставили около 50 спектаклей в России и за рубежом.

«У нас сейчас идет процесс адаптации»

Как стало известно накануне, новое здание театра Камала в Казани уже получило ЗОС (заключение о соответствии) и на данный момент введено в эксплуатацию. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

По ее словам, сейчас сотрудники театра «осваивают» новое здание.

— Когда вы переезжаете в новую квартиру, вам, естественно, требуется какое-то время, чтобы адаптироваться, привыкнуть к новому, разложить посуду, поставить мебель. У нас сейчас идет процесс адаптации нового здания под нужды Камаловского театра, — пояснила она.

При этом здание предоставляет большие технические возможности, в то время как драматический театр является консервативным институтом. По словам Аюповой, в этом проекте необходимо «подружить» традиции и современность.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Она добавила, что ближайшее мероприятие в новом здании планируется провести уже в первом квартале 2025 года. Какое именно событие произойдет, она не уточнила.

Что касается нынешнего «дома» театра, вопрос о его эксплуатации будет решаться уже после переезда труппы.

Возводить здание начали в январе этого года. Изначально его планировалось сдать к саммиту БРИКС. Однако, как уже после международного мероприятия заявил заместитель премьер-министра республики Шамиль Гафаров, чтобы завершить строительство, не хватило буквально 20 дней.

Вокруг нового здания также появится парк. Здесь разместят событийную площадку и амфитеатр.

Внутри здания смогут расположиться 1 300 человек, при этом в главном зале — 800 зрителей вместо запланированных 600.

Елизавета Пуншева, Радиф Кашапов