Из Казани назначены дополнительные пригородные поезда в Йошкар-Олу и Бурундуки

Фото: Максим Платонов

С 3 января 2025 года назначаются дополнительные пригородные поезда, которые соединят Казань с Йошкар-Олой и Бурундуками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Новые поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Расписание дополнительных поездов:

Казань — Йошкар-Ола: №6485 отправление — в 6.46, прибытие — в 9.55;

Йошкар-Ола — Казань: №6484 отправление — в 17.45, прибытие — в 20.50;

Казань — Бурундуки: №6755 отправление — в 6.27, прибытие — в 10.20;

Бурундуки — Казань: №6765 отправление — в 16.40, прибытие — в 20.30.

Рената Валеева