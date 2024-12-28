Из Казани назначены дополнительные пригородные поезда в Йошкар-Олу и Бурундуки
С 3 января 2025 года назначаются дополнительные пригородные поезда, которые соединят Казань с Йошкар-Олой и Бурундуками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Новые поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Расписание дополнительных поездов:
- Казань — Йошкар-Ола: №6485 отправление — в 6.46, прибытие — в 9.55;
- Йошкар-Ола — Казань: №6484 отправление — в 17.45, прибытие — в 20.50;
- Казань — Бурундуки: №6755 отправление — в 6.27, прибытие — в 10.20;
- Бурундуки — Казань: №6765 отправление — в 16.40, прибытие — в 20.30.
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