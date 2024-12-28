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Из Казани назначены дополнительные пригородные поезда в Йошкар-Олу и Бурундуки

14:49, 28.12.2024
Из Казани назначены дополнительные пригородные поезда в Йошкар-Олу и Бурундуки
Фото: Максим Платонов

С 3 января 2025 года назначаются дополнительные пригородные поезда, которые соединят Казань с Йошкар-Олой и Бурундуками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Новые поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Расписание дополнительных поездов:

  • Казань — Йошкар-Ола: №6485 отправление — в 6.46, прибытие — в 9.55;
  • Йошкар-Ола — Казань: №6484 отправление — в 17.45, прибытие — в 20.50;
  • Казань — Бурундуки: №6755 отправление — в 6.27, прибытие — в 10.20;
  • Бурундуки — Казань: №6765 отправление — в 16.40, прибытие — в 20.30.
Рената Валеева

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