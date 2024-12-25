Владимир Леонов: «Вопрос — сколько это будет стоить и кто будет инвестировать»

Глава Минспорта РТ рассказал о поисках инвестора для Центра фигурного катания Алины Загитовой

Владимир Леонов: «Мы открыты» . Фото: Мария Зверева

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов провел пресс-конференцию по итогам уходящего года, после чего министерство определило лучших спортсменов года — ими стали дзюдоист Нияз Билялов и мастер спорта по вольной борьбе Екатерина Кошкина. Подробнее о главных соревнованиях года, спортивных достижениях и строительстве спортивных объектов, а также планах на соревнования 2025 года — в материале «Реального времени».

«Бразильцы в шоке! Они не знают, как после Казани проводить Игры БРИКС»

Владимир Леонов, памятуя о том, что ему после пресс-конференции необходимо стартовать на товарищеском турнире по настольному теннису, начал общение с журналистами с места в карьер.

— Татарстан — единственный регион, который в отсутствие практики проведения международных стартов смог успешно провести два глобальных международных события — фиджитал-соревнования «Игры будущего» и Игры Стран БРИКС, — заявил он.

Масштаб Игр стран БРИКС можно будет оценить со временем, как, например, с той же Универсиадой. На момент ее проведения казалось, что все иностранные гости Казани это практически сплошь студенты-любители, пока они не начали выступать и выигрывать награды чемпионатов мира, Европы и даже Олимпиад. Собеседник «Реального времени» Павел Галанов вспоминал, что на Универсиаде ему пришлось нянчиться с заболевшим худеньким японцем Коки Нива, который перед ближайшими Олимпиадами заматерел, завоевав серебро и бронзу Рио-2016 и Токио-2020.

Фарид Мухаметшин (в центре) был первым президентом спортивной команды, принесшей золото спортивному Татарстану. Это чемпионство «Ак Барса» 1998 года. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В моменте, когда даже не все соотечественники до сих пор признают масштаб Игр стран БРИКС в Казани, партнеры из Бразилии пребывают в шоке, как поведал директор «Игр будущего» Игорь Столяров: «Я недавно общался с коллегами и могу сказать вам, что бразильцы в шоке! Они не знают, как после Казани проводить Игры БРИКС — настолько высокий уровень здесь задали. Я серьезно, это не шутка».

Татарстанские спортсмены завоевали 1013 медалей

В сухом остатке уходящего 2024-го 1013 медалей, завоеванных татарстанцами на всероссийских и международных соревнованиях (в 2023 году — 965), из них 307 золотых, 341 серебряная и 365 бронзовая. Причем понятно, что при участии в международном календаре медалей могло бы быть и побольше.

Зато среди положительных тенденций Владимир Леонов отметил возвращение татарстанских спортсменов на международные старты. Где-то оно получилось триумфальным, как на чемпионате мира в короткой воде в Будапеште, где, по словам Леонова, подтверждаемым многочисленными комментариями, не было ни единого инцидента, связанного с участием россиян. А послевкусие от чемпионата было таким, что вспоминать его будут долго. Золотая медаль и мировой рекорд в мужской эстафете, один из участников которой был казанский пловец Андрей Минаков. Представитель спортклуба «Синтез», отмеченный в числе других на итоговой церемонии «Спортсмен года», кем-то из выступающих был даже назван собственным воспитанником, хотя это не так. Минаков — питерский, но у Татарстана есть спортсмен (кстати, не один), который возместил городу на Неве переход Минакова в сборную нашей республики.

Раис Минниханов в очередной раз получил заслуженную награду за Сабинский район. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Триумфальное возвращение после трех лет отсутствия на международной арене, — так резюмировал свои впечатления от чемпионата мира Леонов и поделился информацией, что представители водных видов спорта находятся в тесном контакте с международной и европейской федерациями для того, чтобы Казань могла вернуться в плавание и как хозяйка международных соревнований. Увы, это уже не будет чемпионат мира на длинной воде, красивая история возвращения Акватики в Казань спустя 10 лет, пока отложена на неопределенный срок. Будучи поначалу передвинуты на один цикл, поскольку ЧМ 2025 года проведет Сингапур, мы сейчас можем замахиваться максимум на 2031-й, поскольку Будапешт и Пекин забронировали Акватику 2027 и 2029 годов. Но есть разговоры о той же короткой воде, чемпионат мира 2028 года будет венчать олимпийский сезон Лос-Анджелеса. Есть наметки на возвращение этапов Кубка мира, иными словами, стороны находятся в переговорном процессе, почти после трех лет молчания.

В начале года Казань проведет этап Кубка и чемпионат страны по лыжным гонкам

Кстати, предстоящий 2025-й год, завершающий первую четверть 21-го века, сразу обрушится на Казань лавиной спортивных стартов. Сначала этап Кубка России по лыжным гонкам, а потом и чемпионат страны. Поскольку лыжников на международные старты возвращать не спешат, и чемпионат мира в норвежском Тронхейме, очевидно, пройдет без наших, то российские любители лыж смогут в прямом смысле слова насладиться конкуренцией лучших из лучших на родных просторах. Не секрет, что лыжный спорт, как, допустим, и теннис, десятилетиями делегировал лидеров на чемпионаты мира и этапы Кубков мира, в следствии чего домашний чемпионат страны в конце сезона напоминал старты дембелей, утомившихся от международного сезона.

Сейчас усилиями Международной федерации все лидеры соревнуются внутри России, а усилиями президента федерации лыжных гонок Татарстана Ильшата Фардиева львиная доля этих лидеров аккумулировалась в сборной нашей республики. Александр Большунов и другие звезды лыжного спорта первой величины будут в Казани в январе и феврале, о чем напомнил Леонов. Увы, в теннисе, чей национальный чемпионат Казань традиционно проведет в сентябре, болельщик этого не дождется, и министр спорта напомнил, что в этом виде спорта сильнейших россиян от международных стартов никто не освобождал.

Легендарная спортивная династия Камешковых. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кстати, сам министр в последнее время усиленно начал заниматься собратом классического тенниса — настольным теннисом, и этот вид спорта ожидают грандиозные перспективы. Совместно с федерацией настольного тенниса России в Татарстане будет построено сразу несколько центров по этому виду спорта, причем они будут многофункциональными, позволяя тренироваться представителям и других «зальных видов» спорта.

В России принято отмерять жизненные этапы десятилетиями, и Владимир Александрович принял за отметку этот ориентир, памятуя, что десять лет назад возглавил министерство спорта, соответственно, в первый же год его министерства в Казани состоялся Казанский международный марафон, который отметил круглую дату стартом 28 тысяч участников. Леонов сообщил, что планировали 30 тысяч, но, принимая во внимание логистику, когда иностранцам зачастую сложно попасть в Россию и Казань, то 28 тысяч цифра вполне рабочая.

«Рабочее название — Центр фигурного катания Алины Загитовой»

Казань, наряду с чемпионатом по плаванию, который становится уже традиционным, замахнулась еще и на чемпионат России по легкой атлетике. Здесь также есть исторические аналогии. Предолимпийский чемпионат страны 2008 года в Казани стал первым для Виталия Мутко в качестве министра спорта России. Через пять лет была Универсиада, еще через пять Центральный стадион был в числе тех, которые использовались в качестве запасных арен чемпионата мира по футболу. В 2025-м Центральный стадион должен предстать во всей красе, будучи отремонтирован перед играми Стран БРИКС и приняв лучших из лучших бегунов-прыгунов, метателей-толкателей. Это третья графа ведомственных достижений спортивного министра Татарстана — спортивное строительство, начавшееся с ледовых арен и бассейнов, выходит на следующую ступень: точечное строительство футбольных манежей, арен для настольного тенниса широкого профиля в районах республики, и вишенкой на торте — Центр фехтования и Центр Алины Загитовой.



Нияз Билалов — победитель премии «Спортсмен года 2024». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Мы не решили окончательно по названию. Пока рабочее название — Центр фигурного катания Алины Загитовой. Площадь объекта составит 6 тысяч квадратных метров. Это не типовой проект, в типовом — 4 тысячи квадратных метров. Дополнительные помещения займут залы для хореографии, — сообщил Владимир Леонов и добавил: — Мы представим проект уже в конце января, все технические вопросы уже решены. Сейчас основной вопрос — сколько это будет стоить и кто будет инвестировать в этот проект. Но я думаю, что мы найдем решение.

