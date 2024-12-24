Тимур Сулейманов: «Есть в планах собрать 1 июня «Ак Барс Арену»

«Движение первых» в Татарстане подвело итоги и поделилось замыслами на будущее

Фото: предоставлено "Движением первых"

«Мне кажется, что мы набрали хорошие обороты и определенную наглость среди ребят, которые регулярно в «Движении первых», для того чтобы собраться в большом, расширенном формате некой команды. И есть в планах собрать 1 июня [2025 года] «Ак Барс Арену», сорокапятитысячник», — заявил сегодня на предновогодней встрече помощник раиса Татарстана, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в республике Тимур Сулейманов. За год было проведено около 70 мероприятий, охвативших 156,2 тыс. детей, уже в следующем году это число может вырасти до 250 тыс. Подробнее об итогах деятельности движения и планах на 2025 год — в материале «Реального времени».

«Мы не научились системно работать с долгой аудиторией»

Начал Тимур Сулейманов с цифр: на начало декабря 2024 года в мероприятиях «Движения первых» приняли участие 156,2 тыс. детей — по сравнению с сентябрем 2023-го этот показатель вырос более чем в семь раз. В пять раз выросло число наставников — с 5,4 до 27,1 тыс. Из общего числа 27,8% являются активными участниками движения. Такие цифры являются удовлетворительными и полностью устраивают, заявил помощник раиса Татарстана:

— Не сильно удовлетворены тем, что мы не научились системно работать с долгой аудиторией. Есть ряд примеров, когда мы работаем с разными форматами, но их должно быть больше, и система должна начать быть децентрализованной. Мы должны научить наши первичные отделения, совет «Первых», муниципалитеты самостоятельно организовывать свою деятельность.

Всего «Движение первых» реализовало в Татарстана около 70 проектов.

— Какие-то носили характер большого события, а какие-то носили регулярный. Нам, честно скажу, больше нравятся проекты длительные, потому что они позволяют действительно через себя пропустить «Движение первых», поближе познакомиться и не затеряться в череде огромного количества событий и мероприятий. Мы на этом делаем особый акцент. Мы не ивент-агентство, но яркие события тоже нужны. Они, как вспышки, позволяют обратить внимание тех ребят, которые, может быть, не услышали бы в череде огромных событий что-то важное, интересное и симпатичное, — пояснил Тимур Сулейманов.

предоставлено "Движением первых"

«Надо раньше начинать — не в 14—16, а в 6—8 лет»

Говорил он и о необходимости увеличивать количество детей, которые были бы заинтересованы в активном вовлечении в деятельность движения:

— Для этого надо раньше начинать — не в 14—16, а в 6—8 лет. Мы активно реализуем проект в Татарстане — дошкольные образовательные организации в «Движении первых». В него вовлечены 160 детсадов и 8 тыс. детей — это те, которые регулярно взаимодействуют с «Первыми» — не реже одного раза в месяц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сам проект «сильно выстрелил» на общероссийском уровне.

— Мы получили официальный федеральный статус пилотного региона для проекта детских садов. Полностью вся наша методология получила высокую оценку Российской академии образования и сейчас тиражируется на все регионы страны. То есть опыт, который мы здесь за год получили, ложится в основу всей деятельности «Движения первых», и поручение раиса Татарстана начать не со школы, а детского сада теперь фактически реализуется, — похвастался Тимур Сулейманов.

С этим проектом связана одна из основных задач — через три-пять лет сформировать у 11-летних детей лояльность к движению как к чему-то полезному, но ни в коем случае не как к чему-то обязательному к участию: «Вот это будет наша беда».

Что в планах: карта для детей и праздник на стадионе

Говоря о том, что планировалось реализовать в этом году, но не получилось, Тимур Сулейманов назвал карту с системой лояльности для детей и подростков, чтобы благодаря ей «прокачивать тему финансовой грамотности». Проект готов, но забуксовал.

— С нашей стороны он готов, первая партия карт в 10 тыс. была готова к старту, но мы ушли на дополнительный круг согласований, — пояснил он и заявил, что проект все еще планируют воплотить в жизнь.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о других планах, Тимур Сулейманов рассказал, что «Первые» хотят провести масштабное мероприятие на «Ак Барс Арене».

— Мне кажется, что мы набрали хорошую инерцию по деятельности, такие обороты, определенную наглость среди ребят, которые регулярно в «Движении первых», для того чтобы собраться в большом, расширенном формате некой команды. И есть в планах собрать 1 июня [2025 года] «Ак Барс Арену», сорокапятитысячник. Сейчас аудитория составляет около 200 тысяч. Я думаю, что еще полгода, и она вырастет до 250, из которых 30—35 будут теми ребятами, которые действительно являются членами этого сообщества. Хотим сделать большой красивый фестиваль, который, мы думаем, действительно воодушевит, потому что хорошие события ценны. Он может стать импульсом для того, чтобы ребята друг друга увидели. Представьте, сорокапятитысячник, когда все вместе и все в атрибутике, в едином порыве, — воодушевленно рассказал глава татарстанского отделения движения.

предоставлено "Движением первых"

Другая задача — научить команды детей самостоятельности, чтобы активность и развитие организации были не заботой взрослых, а интересом и проактивной позицией ребят, состоящих в движении, чтобы они брали на себя эту ответственность.

— В 14—17 лет ребята способны уже очень на многое: они могут самоорганизоваться, они могут вести деятельность, они могут в принципе без постоянного участия взрослых делать много разных дел. Нам хочется, чтобы эти дела были такими полезными, интересными, социально значимыми. Поэтому задача — такая децентрализация и самостоятельность. Для этого мы будем запускать проект «Академия первых».