28 лабораторий под одной крышей

«Казаньоргсинтез» усовершенствовал работу по контролю качества сырья

Фото: Динар Фатыхов

Почти два миллиарда потратил СИБУР на реконструкцию и централизацию заводской лаборатории «Казаньоргсинтез». Сейчас вместо 28 разрозненных структурных подразделений — единый корпус с современным оборудованием, доля автоматизации выросла до 70%, в лаборатории отказались от бумаги и полностью перешли на цифровое оформление результатов, а контроль воздушной среды на территории предприятия осуществляет экобот. На днях состоялось официальное открытие обновленного корпуса, с его возможностями ознакомились региональные министры. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не только централизация, но и обновление

Реконструкция корпуса под новую лабораторию началась в 2022 году. Генеральным подрядчиком выступила татарстанская компания «Ак Барс». Как сообщили на предприятии, 77% использованных при реконструкции материалов — российского производства, большую долю среди которых занимают татарстанские производители. Более того, клей, краски, HPL-панели, составные компоненты окон, кровельные материалы изготовлены на базе продукции СИБУРа.

Под крышей нового корпуса собрали все 28 лабораторий предприятия. Таким образом, в едином пространстве объединили функции контроля качества на всех этапах жизненного цикла продукции КОСа.

Павел Ляхович: «Здесь созданы фантастические возможности для безопасной, стабильной и интересной деятельности». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лаборатории не просто перевезли в один корпус, но и обновили оборудование. Из 500 единиц лабораторного оборудования 300 — новые. Это позволило увеличить долю автоматизации от 70%.

— Сокращение доли ручных методов анализов позволило повысить скорость получаемых результатов, — отчитался главный технолог предприятия.

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием в том числе и для экологического мониторинга. В помощь мобильной экологической лаборатории предприятие закупило экобот, который в автономном режиме по заданному маршруту осуществляет мониторинг воздушной среды. Персонал в ближайшее время выберет имя новому «сотруднику». Его работу продемонстрировали и собравшимся гостям, он как раз вернулся с мониторинга к завершению церемонии открытия. По результатам исследований робота отклонений обнаружено не было: все показатели в пределах установленных норм.

Инвестиции в реализацию проекта составили 1,9 млрд рублей.

— Здесь созданы фантастические возможности для безопасной, стабильной и интересной деятельности. Я уверен здесь будет комфортно работать на благо всей нашей большой компании, — отметил на церемонии открытия исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович.

В помощь мобильной экологической лаборатории предприятие закупило экобот. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместо лаборантов инженеры-химики

Изменения коснулись и работы персонала: произошла универсализация профессии. Если раньше были узкоспециализированные лаборанты, сейчас их переобучили в инженеров-химиков с более широким функционалом.

— Когда сотрудники находятся каждый в своей локации, они зациклены в своем производстве, на узком парке оборудования, на узком количестве методов, а здесь у них появляется возможность изучить смежные методы, другое оборудование, — объясняет менеджер центральной заводской лаборатории Светлана Самохвалова.

Эти возможности успели оценить и сами сотрудники.

— Сейчас в моменте здесь в едином корпусе нам удается обмениваться опытом, знаниями и действовать уже сообща как единое целое. Раньше, чтобы изучить какую-то новую для себя методику, необходимо было идти в другой корпус. Здесь же все централизовано, все удобно, все в одном месте. Это сокращает времязатраты. Мы повышаем свои навыки за счет изучения методик других участков. Очень удобно, — поделилась впечатлениями ведущий инженер-химик Мария Акопян.

Изменения коснулись и работы персонала: произошла универсализация профессии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Персонал отмечает улучшения в условиях работы.

— Все очень нравится. Новейшее оборудование, большие просторные помещения, современные сушильные шкафы, посудомоечная машина — это значительно облегчает труд. Мы перешли на цифровое оформление результатов, отказавшись от бумаги. Все очень удобно, — рассказала старший химик Анжелика Колесникова.