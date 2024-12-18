Рождаемость в Татарстане упала до 8,8% на тысячу жителей

При этом в республике фиксируют самый низкий показатель младенческой смертности

Фото: Динар Фатыхов

Президент России объявил 2024-й Годом семьи, чтобы поддержать государственную политику в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. В Татарстане подвели итоги по нескольким ключевым темам года, включая показатели рождаемости и снижения детской смертности, а также реализацию мер поддержки многодетных семей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Демографические показатели

За 11 месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировали 32,1 тысячи новорожденных, что свидетельствует о снижении рождаемости по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году уровень рождаемости составил 9,1 на тысячу жителей, тогда как в 2024 году этот показатель снизился до 8,8. Естественная убыль населения в 2023 году составила — 1,6%, а в 2024-м — уже 2,5%.

Статистика по детям в возрасте до одного года показывает значительное уменьшение числа новорожденных: в 2023 году родилось 17,7 тыс. девочек и 18,8 тыс. мальчиков, а в 2024 году — 15,4 тыс. девочек и 16,8 тыс. мальчиков.

При этом медикам удалось снизить младенческую смертность в Татарстане.

— Младенческая смертность в республике демонстрирует положительную динамику. За последние 20 лет смертность среди новорожденных снизилась в четыре раза. В 2024 году она составила 2,7% — это самый низкий показатель за два десятилетия, — подчеркнул первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для сравнения, в 2023 году этот показатель был равен 3,2%, а в 2004 году достигал 11,2%.

Замминистра также подчеркнул, что среди причин детской смертности в возрасте от 0 до 17 лет в 2023 году наибольшее количество случаев связано:

с дорожно-транспортными происшествиями (32,6%);

с утоплениями (15,1%);

с падениями (11,6%).

Кроме этого, эффективность доабортного консультирования в рамках трехуровневой помощи на базе центров кризисной беременности также показывает положительные результаты: в январе — ноябре 2024 года 56,5% женщин отказались от прерывания беременности после консультаций. Между тем в этом году 19 частных медицинских организаций отказались от лицензии, которая дает право проводить аборты.

Широкий пакет мер социальной поддержки

В республике реализуется обширная программа социальной поддержки семей с детьми, охватывающая как федеральные, так и региональные меры. В 2024 году предусмотрена значительная финансовая помощь для малообеспеченных семей.

В Татарстане зарегистрировано 55,7 тыс. многодетных семей, число которых увеличилось в 2,3 раза за последние 12 лет. В них воспитывается каждый пятый ребенок республики. Среди многодетных семей есть такие, где воспитывают до 10 детей.

Среди республиканских инициатив — 100%-ная компенсация оплаты за детский сад для многодетных малообеспеченных семей, что затрагивает около 3,9 тыс. детей. Также семьи с детьми до трех лет могут рассчитывать на ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей на приобретение лекарств, мера охватывает 6,2 тыс. детей. Члены семей с пятью и более детьми, включая детей-инвалидов, получают ежемесячное пособие, размер которого определяется разницей между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи (181 человек).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Уникальной мерой является единовременная выплата женщинам, проживающим в сельской местности, при рождении ребенка: 50 тыс. рублей за первого и 100 тыс. рублей за третьего и последующих детей. С 2018 года этой поддержкой воспользовались 14,1 тыс. женщин, — уточнила Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана.

В 2024 году социальные контракты заключили 39% семей с несовершеннолетними детьми — это 2,1 тыс. контрактов, охватывающих около 8 тыс. человек. Многодетные семьи теперь имеют бессрочный статус при наличии трех и более детей до 18 лет или до 23 лет при условии обучения.

Среди наиболее эффективных мер поддержки многодетных семей — субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (234,8 тыс. получателей), на лекарства для детей до шести лет (53,4 тыс. получателей) и ежемесячные субсидии на проезд обучающимся (69,8 тыс. детей).

— Для семей, ожидающих одновременно троих и более детей, предусмотрены единовременные пособия в размере 10 тыс. рублей и ежемесячные выплаты по тысяче рублей до полутора лет. Также многодетные семьи могут получить жилищные сертификаты для улучшения жилищных условий, — подчеркнула Зарипова.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане планируется введение новой памятной даты — День многодетной семьи, который будут отмечать 23 января. Проект указа, подготовленный республиканским правительством под руководством Рустама Минниханова, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Более 400 тыс. семей Татарстана получили материнский капитал

Управляющий отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин сообщил, что более 400 тыс. татарстанских семей получили сертификаты на материнский капитал. Эта мера поддержки, действующая в рамках национального проекта «Демография» с 2007 года, была продлена до 2030 года по инициативе президента Владимира Путина.

Размер материнского капитала значительно вырос: с 250 тыс. рублей до 833 тыс. рублей в 2024 году (630,4 тыс. руб. на первого ребенка, с доплатой в 202 тыс. рублей при рождении второго).

По словам Вафина, средства материнского капитала можно направить на пять направлений:

улучшение жилищных условий (более 320 тыс. семей в Татарстане);

обучение детей (более 48 тыс. семей);

ежемесячные выплаты (более 27 тыс. семей);

формирование будущей накопительной пенсии (171 семья);

интеграцию/адаптацию детей-инвалидов (три семьи).

— Наиболее популярным направлением остается улучшение жилищных условий, — сообщил Эдуард Вафин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо материнского капитала, отделение СФР осуществляет выплаты единого пособия для семей с детьми до 17 лет и беременным женщинам (более 231 тыс. детей, общая сумма выплат — 22,7 млрд рублей).

Максимальный размер пособия составляет 12,7 тыс. рублей для детей и 14,3 тыс. рублей для беременных женщин. Размер выплаты определяется исходя из критериев нуждаемости семьи.

Отделение также оказывает другие виды поддержки семьям с детьми, включая:

пособие по беременности и родам;

единовременная выплата при рождении ребенка;

ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;

единовременное пособие при передаче ребенка в семью на воспитание;

дополнительные дни отпуска и ежемесячная компенсационная выплата по уходу для семей, воспитывающих детей с инвалидностью;

меры поддержки семьям военных и сотрудникам силовых ведомств, а также семьям, подвергшимся воздействию радиации.

Анастасия Фартыгина