«Итоги года с Владимиром Путиным» будут длиться три часа по ТВ

Фото: Михаил Захаров

Федеральные телеканалы закладывают на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа. Об этом сообщает ТАСС.

Первый канал, «Россия 1», НТВ и ОТР в сетке вещания указали, что начало прямой трансляции в 12.00, продлится до 15.00 мск.



В 2023 году трансляция длилась 4 часа 3 минуты, глава государства ответил на более чем 80 обращений и вопросов от граждан и представителей СМИ.



Напомним, свыше 1,5 млн обращений от граждан к президенту уже принял штаб Народного фронта перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным.



Дарья Пузикова