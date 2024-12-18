В Татарстане доля питьевой воды неудовлетворительного качества составила менее 2%

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор по Татарстану в январе — ноябре 2024 года провел 36,5 тыс. исследований качества и безопасности питьевой воды в республике. Доля неудовлетворительных образцов, тестируемых на санитарно-химические и микробиологические показатели, составила 1,8%. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

По информации издания, показатель в 1,8% соответствует средним многолетним результатам для Татарстана, он ниже общероссийского уровня. Также в Роспотребнадзоре не зафиксировали проб воды, которые не соответствовали бы гигиеническим стандартам по радиологическим и паразитологическим показателям.

С 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта «Чистая вода», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда», в Татарстане внедряли региональные программы по улучшению качества водоснабжения.



Елизавета Пуншева