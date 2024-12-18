В Татарстане доля питьевой воды неудовлетворительного качества составила менее 2%
Роспотребнадзор по Татарстану в январе — ноябре 2024 года провел 36,5 тыс. исследований качества и безопасности питьевой воды в республике. Доля неудовлетворительных образцов, тестируемых на санитарно-химические и микробиологические показатели, составила 1,8%. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
По информации издания, показатель в 1,8% соответствует средним многолетним результатам для Татарстана, он ниже общероссийского уровня. Также в Роспотребнадзоре не зафиксировали проб воды, которые не соответствовали бы гигиеническим стандартам по радиологическим и паразитологическим показателям.
С 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта «Чистая вода», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда», в Татарстане внедряли региональные программы по улучшению качества водоснабжения.
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