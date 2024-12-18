Ильсур Метшин: «15 дней — не предел, мечтаем выдавать разрешения за день»

С переходом в «цифру» Казань сократила сроки выдачи разрешений и ужесточила контроль за состоянием города

Фото: Мария Зверева

Казань в течение будущего года собирается завершить наполнение геоданными «цифрового двойника» города, что сулит удобство застройщикам и неприятности для нарушителей. «Сроки выдачи разрешений сократились в 4—7 раз. И это не предел — мечтаем их выдавать за один день», — смело заявил мэр Ильсур Метшин на заседании Казгордумы. Разработчики КМГИС должны завершить интеграцию всех действующих цифровых модулей, фиксирующих изменения в городском пространстве: от состояния инженерных сетей и порывов до выявления самовольного захвата земель. «Жертвами» искусственного интеллекта оказались грузоперевозчики: за непокрытый кузов во время движения выписаны штрафы на 109,5 млн рублей, а теперь ИИ хотят бросить на борьбу с сосульками на крышах.

Сколько тратит Казань на внедрение ИИ?

Казань входит в топ-3 российских городов по цифровизации городского пространства, заявил сегодня замруководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин во время отчета в Казгордуме. По индексу Q (уровень проникновения цифровых технологий) Казань немного уступила Санкт-Петербургу — 84,79 балла против 85,52 балла соответственно. На вершине цифровизации оказалась Москва с индексом Q в 120 баллов, следовало из презентации.

Рейтинг был составлен на основе открытых аналитических данных, собранных в 2023 году. При этом бюджет Казани не может сравниться с гигантскими IT-бюджетами на внедрение технологий искусственного интеллекта, которыми располагают города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Так, Казань потратила год назад 300 млн рублей, Северная столица — 30 млрд рублей, а Первопрестольная — 140 млрд рублей, привел Шафигуллин статистические данные финансовых затрат. И, скорее всего, разрыв в деньгах будет увеличиваться, но Казань продолжает участвовать в гонке «умных городов» России.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Куда городские власти направляют силу искусственного интеллекта? По словам Радика Шафигуллина, в первую очередь на ускорение выдачи разрешительной документации. Сейчас продолжается оцифровка всех земельных участков Казани, формируются ортофотопланы с данными о состоянии подземных инженерных коммуникаций. Оцифрованы 75% сетей и 65% общественных пространств Казани. «Благодаря этому выявляются факты самовольного захвата земельных участков», — отметил попутно замглавы исполкома. Городские власти хотели бы блокировать несанкционированную застройку в режиме онлайн, но эксплуатация БПЛА запрещена. В настоящее время в платформу КМГИС включено 560,8 тыс. документов о построенных объектах, и в перспективе система должна объединить в себе Генплан Казани, правила землепользования и застройки, проекты планировки, комплексного развития, рассказал Радик Шафигуллин.

Быстро и удобно застройщикам и горожанам

В будущем это даст возможность пользователю получить разрешительные документы в один клик — по кадастровому номеру. Автоматизация муниципальных услуг в разы сократила сроки оказания услуг бизнесу. Если раньше девелоперу требовалось ждать 102 дня для получения разрешения на использование земельного участка, то теперь сроки довели до 15 дней. Перераспределение земельного участка проходило за 228 дней, а сейчас — за 40 дней. А для горожан на платформе «Моя Казань» хотят создать личные кабинеты, где авторизованные пользователи смогут своевременно получать информацию об отключениях воды, электричества и получать приглашения на различные мероприятия.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«У нас бюджет на цифровизацию в 50 раз меньше, чем у Санкт-Петербурга, и в 500 раз меньше, чем у Москвы. Тем не менее мы продолжаем внедрять цифровые технологии», — заметил мэр Казани. По его словам, ИИ помогает делать город комфортным и для бизнеса. «Срок выдачи разрешений за 8 лет сократился в 4—7 раз. И это не предел. Мечтаем выдавать разрешения за один день», — замахнулся он на фантастические цели.



Осторожно, камера

С другой стороны, ИИ беспощаден к нарушителям городского пространства. Два года назад городские власти установили систему «СитиСофт», которая при помощи дорожных камер видеофиксации нарушений выявляет автомобили с непокрытым грузом, сообщил Радик Шафигуллин. На данный момент вынесено 2,6 тысячи постановлений о наложении штрафа на 109,5 млн рублей. Правда, уровень оплаты низкий — 4,2 млн рублей.

Почему так, поинтересовались депутаты Казгордумы во время заседания. В ответ замруководителя исполкома сообщил, что судебная практика по ним пока не сложилась, перевозчики оспаривают в судах штрафы. Но действие контроля признано эффективным. Система «СитиСофт» оснащена 10 модулями аналитики. Они выявляют навалы мусора, расклейку на опорах, ненакрытый мусор. Пока модули охватывают 50% дорог первой категории, то есть ведут мониторинг 1 тысячи км дорог. Данные информационной системы объединены в едином городском дашборде, через него руководителей разного уровня своевременно предупреждают об отклонениях в отрасли городского хозяйства. Теперь ИИ хотят бросить на борьбу с сосульками на крышах, а также открыть выдачу электронных талонов на утилизацию снега на станциях «Водоканала».

Без особых дискуссий депутаты приняли бездефицитный бюджет Казани на 2025 год на перспективу 2026—2027 годов. Его доходы и расходы составят 50,1 млрд рублей. Депутат Людмила Андреева спросила, какая сумма заложена на поддержку детей участников СВО. Оказалось, что сумма выросла на 20 млн рублей — до 130 млн рублей.

1 / 37 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева