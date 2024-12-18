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Следком по Татарстану выявил неуплату налогов руководителем фирмы на 19 млн рублей

15:42, 18.12.2024
Следком по Татарстану выявил неуплату налогов руководителем фирмы на 19 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Следственное управление Следственного комитета России по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении руководителя ООО «Техинжениринг-флот» по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год подозреваемый, используя фиктивные взаимоотношения с 17 контрагентами и внеся заведомо ложные сведения в налоговые декларации, уклонился от уплаты НДС, налога на прибыль и страховых взносов на общую сумму более 19 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в результате совместной работы следственного управления СК России по Татарстану, региональных подразделений УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы.

Ранее стало известно, что руководителя казанской фирмы «Атриум» подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Рената Валеева

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