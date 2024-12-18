Том Круз получил почетную награду от ВМС США

Американский актер Том Круз получил почетную награду от ВМС США за свои военные роли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министерство отметило заслуги актера в деле популяризации военной службы в кино. Круз был удостоен медали, которая является высшей наградой, доступной для гражданских лиц в Военно-морских силах.

Считается, что после появления в кинематографе Тома Круза престиж Военно-морских сил США в глазах общественности значительно вырос. В частности, после выхода фильма «Лучший стрелок» . Тогда количество желающих стать военными летчиками резко выросло.

Продолжение этой киноленты, которое было выпущено в 2022 году, пробудило воспоминания у представителей старшего поколения и вызвало новый всплеск интереса среди молодежи.

Дарья Пузикова