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Том Круз получил почетную награду от ВМС США

14:16, 18.12.2024

Американский актер Том Круз получил почетную награду от ВМС США за свои военные роли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министерство отметило заслуги актера в деле популяризации военной службы в кино. Круз был удостоен медали, которая является высшей наградой, доступной для гражданских лиц в Военно-морских силах.

Считается, что после появления в кинематографе Тома Круза престиж Военно-морских сил США в глазах общественности значительно вырос. В частности, после выхода фильма «Лучший стрелок» . Тогда количество желающих стать военными летчиками резко выросло.

Продолжение этой киноленты, которое было выпущено в 2022 году, пробудило воспоминания у представителей старшего поколения и вызвало новый всплеск интереса среди молодежи.

Дарья Пузикова

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