Эмомали Рахмон переизбран председателем правящей партии Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вновь избран председателем Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ) на 15-м съезде партии, прошедшем в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кандидатуру Рахмона единогласно поддержали делегаты съезда. Первым заместителем председателя НДПТ избран Маликшо Нематзода, заместителями — Умеда Бекмурод Абдуллозода и Мирзокосим Каримзода. Съезд также утвердил новый состав Центрального исполнительного комитета и других партийных органов.

В своем выступлении Рахмон поздравил участников съезда с 30-летием НДПТ и подвел итоги работы партии за последние пять лет. Съезд выдвинул 28 кандидатов от НДПТ для участия в выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана, которые состоятся 2 марта 2025 года, и утвердил предвыборную программу партии на 2025—2030 годы.

НДПТ является крупнейшей политической партией Таджикистана, Рахмон возглавляет ее с 1998 года.

Рената Валеева