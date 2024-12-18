Новости общества

06:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эмомали Рахмон переизбран председателем правящей партии Таджикистана

16:02, 18.12.2024
Эмомали Рахмон переизбран председателем правящей партии Таджикистана
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вновь избран председателем Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ) на 15-м съезде партии, прошедшем в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кандидатуру Рахмона единогласно поддержали делегаты съезда. Первым заместителем председателя НДПТ избран Маликшо Нематзода, заместителями — Умеда Бекмурод Абдуллозода и Мирзокосим Каримзода. Съезд также утвердил новый состав Центрального исполнительного комитета и других партийных органов.

В своем выступлении Рахмон поздравил участников съезда с 30-летием НДПТ и подвел итоги работы партии за последние пять лет. Съезд выдвинул 28 кандидатов от НДПТ для участия в выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана, которые состоятся 2 марта 2025 года, и утвердил предвыборную программу партии на 2025—2030 годы.

НДПТ является крупнейшей политической партией Таджикистана, Рахмон возглавляет ее с 1998 года.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также