В ряде домов Вахитовского района Казани отключат воду из-за аварийных работ
МУП «Водоканал» Казани сообщил об отключении холодного водоснабжения в части Вахитовского района в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
С 9.00 19 декабря 2024 года до окончания работ подача воды будет прекращена по следующим адресам:
- Гайдара, д. 2
- Дачная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 1а, 3а, частные дома с №2 по №47;
- Железнодорожная, д. 15, 15а, 16, 17, 21, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47;
- Киевская, д. 28, 37/1, 37/2;
- Крымская, д. 14;
- Магаданская, д. 16а;
- Маршальская, д. 25, 25а, 15, 17;
- Моторная, д. 49, 49а, 43, 51;
- Полярная, д. 48.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.