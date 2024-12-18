Российские военные освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Старые Терны, а также подразделение «Южной» группировки взяло под контроль Трудовое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое в Донецкой Народной Республике.

Напомним, что «Южная» группировка российских войск также взяла под контроль населенный пункт Веселый Гай, а группировки войск «Центр» — Пушкино.



Анастасия Фартыгина