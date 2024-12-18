Рамзан Кадыров получил диплом Международной журналистской премии «Золотое перо»
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил диплом Международной премии «Золотое перо» памяти первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает «Грозный информ».
Кадырову вручили диплом «за обеспечение благоприятных условий для развития индустрии СМИ и всестороннюю поддержку журналистского сообщества».
Мероприятие состоялось в ходе церемонии награждения победителей премии. Вручил диплом главе ЧР Ахмед Дудаев — замглавы республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
В этом году на конкурс было подано около 500 работ, в том числе от зарубежных авторов из 20 государств.
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