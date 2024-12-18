Новогодний стол казанцев обойдется в 20 тысяч рублей

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Более половины жителей Казани (52%) планируют встречать Новый год в кругу семьи, согласно опросу «Группы Ренессанс Страхование», проведенному среди 1,5 тыс. россиян. При этом новогоднее застолье для большинства казанцев окажется весьма затратным. Более половины опрошенных (55%) ожидают потратить на него не менее 20 тыс. рублей, причем 27% — от 20 до 40 тыс., 19% — от 40 до 50 тыс., а 9% — более 50 тыс. рублей. Это ставит Казань в пятерку российских городов с потенциально самыми высокими расходами на новогодний стол.

Опрос показал демографические различия: мужчины чаще женщин планируют встречу Нового года в семейном кругу (59% против 43%). Молодежь (18—24 года) более склонна к альтернативным вариантам празднования — с друзьями (26%), коллегами (16%) или в одиночестве (9%).

Половина опрошенных казанцев ожидают, что новогоднее застолье будет дороже, чем в прошлом году. В то же время 45% респондентов рассчитывают уложиться в меньшую сумму.

Помимо праздничного стола, значительная часть казанцев (65%) планирует поездки на новогодние каникулы. Большинство (83%) предпочтут путешествовать по России — на дачу (25%), в Москву (22%), Санкт-Петербург (17%), другие города-миллионники (12%) или Сочи (7%). 18% опрошенных планируют поездки за рубеж.

Рената Валеева