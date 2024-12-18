У авиакомпании «Азимут» обнаружили массовые нарушения в сфере безопасности полетов

Фото: Максим Платонов

У авиакомпании «Азимут» обнаружили свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов. Об этом сообщает «Известия».

После инцидента с самолетом Superjet 100, который произошел в аэропорту Антальи в ноябре и привел к возгоранию, Ространснадзор и Росавиация провели проверку.

Стало известно, что авиакомпания скрывала посадки SSJ-100 с повышенной перегрузкой, допускала к полетам самолеты без техобслуживания, занижала длительность смены экипажей. По трем рейсам не внесли данные о подозрении на грубую посадку. По итогу выявлено 18 случаев выхода за ограничения руководства по летной эксплуатации, включая дисбаланс топлива в полете более 500 кг.



В отчете о проверке указано, около 12% всех приземлений за последние 11 месяцев были выполнены с отскоком самолета от взлетно-посадочной полосы после касания шасси, то есть с так называемым «козлением».

— Козление может обернуться повышенными перегрузками при посадке и разрушением конструкции самолета. А если в авиакомпании каждая десятая посадка выполнялась с подпрыгиванием, то это указывает на проблемы с подготовкой пилотов, — рассказал главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.



До полного исправления ситуации перевозчику было запрещено осуществлять полеты на двух самолетах SSJ-100. Однако в ходе проверки не нашли несоответствий типовой конструкции Superjet 100 нормам летной годности.



Ранее в Росавиации заявили об отсутствии оснований для отказа от эксплуатации самолетов Superjet 100 после инцидента в Анталье.



Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи при посадке загорелся Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи. Пожар потушен, все 91 человек на борту (87 пассажиров и 4 члена экипажа) эвакуированы, жертв и пострадавших нет.



Дарья Пузикова