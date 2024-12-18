Мишустин: программу маткапитала в России продлят до 2030 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что сегодня на заседании кабинета министров будут обсуждаться поправки, предусматривающие продление программы материнского капитала до 2030 года включительно.

Также он сообщил, что выплаты продолжат индексироваться — ближайшее повышение будет с февраля.

— Размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля месяца он составит более 676 тыс. рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тыс., — передает его слова ТАСС,

Рената Валеева