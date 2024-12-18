Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова ранее проживал в Казани

Ахмад Курбанов, задержанный по подозрению в убийстве генерала Игоря Кириллова, ранее проживал и вел обычную жизнь в Казани, сообщает источник ТАСС.

— Ахмад увлекался спортом, в частности боксом, и раньше, насколько мне известно, жил в Казани. Вел обычную жизнь, — сказал источник.

Следствие рассматривает версию о возможных сообщниках Курбанова. В настоящее время устанавливается круг его общения, проводится экспертиза изъятых мобильных устройств. Правоохранительные органы не исключают появления новых фигурантов в этом деле.

Напомним, Кириллов погиб вчера в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По факту гибели завели дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия. По данным следствия, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома. В действие устройство привели дистанционно, бомбу поместили в самокат. В полиции считают, что в автомобиле каршеринга была установлена камера, с помощью которой велось видеонаблюдение за Кирилловым.



Рената Валеева