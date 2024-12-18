В Бугульме педофил в костюме Деда Мороза завлекал детей домой

В Татарстане расследуют дело педофила который ездил по городу на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты, приглашая их к себе домой. Об этом сообщили в пресс-службе СК СУ по республике.

Подозреваемый — 54 летний житель Бугульмы. Мужчину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

— По версии следствия, летом 2024 года мужчина занимался ремонтом балкона у знакомых. Оставшись наедине с 6-летней дочерью хозяев, он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. При этом злоумышленник заснял произошедшее на камеру мобильного телефона и выложил в сеть Интернет, — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что он может быть связан с другими подобными инцидентами. В частности, незадолго до ареста он передвигался по Бугульме на велосипеде, одетый в костюм Деда Мороза, и угощал детей сладостями, приглашая зайти к нему в гости.



Дарья Пузикова