Субсидированные авиабилеты уже появились в онлайн-продаже

Фото: Максим Платонов

Субсидированные онлайн-билеты на рейсы авиакомпаний уже появились в продаже. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

На данный момент доступны поездки только в Калининград. Причем воспользоваться этой возможностью могут не только жители и студенты региона, но и представители льготных категорий: молодые люди до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Льготные билеты выставили на сайтах «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и S7. Например, стоимость билета по маршруту Калининград — Москва и обратно составляет 3800 рублей (в одну сторону), а по маршруту Калининград — Санкт-Петербург и обратно — 3500 рублей (в одну сторону).



Ранее сообщалось, что в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Он запланирован на период с 1 января по 1 июля. Это касается людей, проживающих на территории Дальнего Востока и Калининградской области.



Дарья Пузикова