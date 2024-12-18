Зарплаты курьеров в Татарстане выросли на 15%, достигнув 111 320 рублей в месяц

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В Татарстане наблюдается значительный рост зарплат в этой сфере: за год средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 15%, достигнув 111 320 рублей в месяц. Это выше общероссийского показателя роста в 27%, сообщили аналитики «Авито Работы».

По России в целом количество вакансий для курьеров выросло на треть (+33%). В Татарстане данные о приросте числа вакансий не приводятся, однако высокий уровень зарплат свидетельствует о растущем спросе на услуги курьерской доставки в республике.

В масштабах страны лидерами по уровню предлагаемых зарплат стали Красноярский край (119 720 рублей), Башкортостан (117 843 рубля) и Тульская область (117 595 рублей).

Важно отметить, что доход курьеров зависит от различных факторов, включая тип доставки (пешая, вело, авто), количество заказов и размер чаевых. По данным «Авито Работы», самый высокий средний доход предлагается автокурьерам (92 426 рублей), за ними следуют пешие курьеры (91 575 рублей) и велокурьеры (76 922 рубля). При этом сильнее всего за последний год вырос предлагаемый заработок пеших курьеров — на 44%.



Рената Валеева