Талия Минуллина — об инвесторах: «Когда аналитики прогнозируют замедление, нужно стабилизироваться»

В будущем году Татарстан сделает ставку на привлечение федеральных инструментов государственной поддержки инвесторов

Фото: Мария Зверева

Высокая ключевая ставка ЦБ, риск дефицита ликвидности, переориентация экспортных рынков сбыта — эти вызовы продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. «В 2025 году проявится тренд на замедление инвестиционных планов. Расти с такой огромной скоростью, с которой страна развивается последние год-два, постоянно невозможно», — согласилась с пессимистичными прогнозами глава АИР РТ Талия Минуллина на предновогодней встрече с инвесторами. Приглашенный доктор экономических наук из Массачусетского технологического института Энди Ся сравнил текущее положение с экономикой Китая середины 90-х годов, когда властям потребовались экстренные меры для борьбы с инфляцией. Впрочем, ставить на паузу проекты в республике не собираются: «Аммоний-2» стоимостью 250 млрд рублей планируют начать строить в конце 2025 года, а китайский инвестор «ДАВН» попросил подключить производство к электричеству высокого уровня напряжения.

Зарядить оптимизмом, или Побыть в объятьях желтой змеи

Неопределенность в экономике затрудняет оптимизм. Инвесторам приходится переосмысливать инвестиционные стратегии, заново просчитывать риски. Но главное — от крупных проектов в республике не отказываются, рассказывали журналистам гости, приехавшие накануне вечером на итоговое заседание клуба инвесторов Татарстана в отель TASIGO Kazan Palace. На этой площадке глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина собирает инвесторов и первых лиц республики почти 10 лет подряд. Но на этот раз чувствовалось желание хозяйки «снять напряжение» с инвесторов, оказавшихся в момент турбулентности. Каждый из приглашенных экспертов-экономистов уверял с трибуны, что в сложные экономические моменты важно уметь вовремя перегруппироваться, перестроить бизнес и искать новые источники роста. Подействовал ли этот заряд бодрости? Или сработало как успокоительное?

Зал был полон, и, как обычно, действовал строгий дресс-код. Гостям предписывалось быть в черном. Но мало кто из мужчин на этот раз сменил гардероб по этому случаю. Мужчины во фраках с бабочкой, как предписывали организаторы, не встретились. Так, премьер-министр РТ Алексей Песошин был в своем обычном рабочем костюме с английским воротником, а глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев приехал в темно-синем пиджаке с воротником стойкой. К слову, восточный стиль в деловом гардеробе татарстанских чиновников возобладал несколько лет назад, и случилось это сразу после переименования должности главы республики. Как ни крути, но раис — имя восточное.

Премьер-министр Алексей Песошин был в своем обычном рабочем костюме с английским воротником. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В точности выдержали дресс-код лишь приглашенные дамы. Особенно блистала глава предприятия «Татлифт» в черном платье в пол. Зато сама глава АИР РТ Талия Минуллина выбрала для себя песочный цвет костюма — в знак наступающего года змеи. И здесь организаторы клуба приготовили гостям сюрприз. В кулуарах вечера смелые девушки фотографировались с живой дрессированной змеей, обвивавшей их шею. Похоже, это была желтая кобра, привезенная артисткой одного из номеров вечера. Чтобы сняться с ней, гости вставали в очередь. Может быть, пять минут таких объятий вправду принесут удачу?

Тренд на снижение инвестиций

Как поведет себя «желтая кобра» в отношениях с частным капиталом? Похоже, иллюзий остается все меньше. Хотя уходящий год обещает оставить хорошие результаты: объем внебюджетных инвестиций по итогам 2024 года составит 1 трлн рублей. «Внебюджетные инвестиции сохранились на уровне прошлого года», — отметила глава АИР РТ. Но импульса к росту бизнес пока не может нащупать, поэтому ожидается снижение инвестиционной активности.



— Практически любой эксперт, аналитик мирового уровня и российские коллеги поддержат эту мысль. В 2025 году проявится тренд на замедление инвестиционных планов, — сообщила Талия Минуллина, правда, связывает замедление с эффектом высокой базы, а не с экономической рецессией. — Расти с такой огромной скоростью, с которой наша страна растет последние год-два, постоянно невозможно.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Промежуточные результаты показывают прирост. По ее словам, объем инвестиций в основной капитал Татарстана за 9 месяцев составил 845,3 млрд рублей, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Из них частные инвестиции составили 706,4 млрд рублей.

Как Китай преодолел технологический диктат Германии и Японии

Доктор экономических наук из Массачусетского технологического института Энди Ся сравнил текущее положение России с экономикой Китая во время азиатского кризиса в середине 90-х годов. По его мнению, высокая ключевая ставка в России тормозит инвестиционный поток, но, видимо, иначе с инфляцией трудно справиться. Похожий путь прошел Китай, когда властям потребовались экстренные меры в борьбе с инфляцией. По его словам, власти страны ощутили сильное давление Германии и Японии, после чего выстроили самостоятельную политику на развитие передовых технологий.

Государство инвестировало огромные средства в технологии искусственного интеллекта, сетей 5G. КНР оказался в авангарде четвертой промышленной революции, опередив европейские государства. Но сначала властям потребовалось 5 лет для преодоления инфляции в стране, отметил он. «Если раньше 2/3 экспорта из КНР составляла продукция легкой промышленности, то сегодня — это технологии и оборудование», — подчеркнул он. По его словам, Россия должна встать на путь инновационного развития, а власти должны быть последовательны в отношениях с инвесторами. «Каждый инвестор должен иметь гарантию возврата денег», — подчеркнул он.

По мнению доктора экономических наук Энди Ся, высокая ключевая ставка в России тормозит инвестиционный поток. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Управляющий директор Moonshot Advisory и член совета директоров ICPYPEX Мухаммед Шахид Хан из ОАЭ призывал бизнес перестраивать структуру под новые реалии и искать источники доходности в новых каналах сбыта. «Компании могут терпеть неудачу, но нужно уметь вовремя перегруппироваться», — советовал он. По его словам, важно принимать смелые кадровые решения и строить культуру управления.

«Аммоний-2» переносят на 2025 год, а китайцы просят дешевую энергию

Прогноз по замедлению инвестиционной активности не стоит трактовать как приговор, отметила позже в разговоре с журналистами Талия Минуллина. По ее словам, инвесторам нужно проводить более тонкий анализ эффективности проектов, опираясь на господдержку. «Финансовую модель, которая является сердцем любого инвестпроекта, можно стабилизировать мерами поддержки. В республике действует 3700 мер, есть калькулятор мер на инвестпортале, и можно посмотреть, какая соответствует их бизнесу», — сообщила она.

На практике денег у местных властей может не хватить. На заседании клуба китайский инвестор «ДАВН» попросил предусмотреть три меры помощи в Татарстане. «ДАВН» работает в партнерстве с глобальным производителем техники «Хайер», занимаясь переработкой полимеров. Он попросил подключить производство к электричеству на высоком уровне напряжения, чтобы получить дешевую энергию. До сих пор резиденты промпарков пользовались льготными тарифами на среднем уровне напряжения. Во-вторых, инвестор попросил проложить дорогу. В-третьих, оказать содействие в газификации промышленного парка «Промышленная база». Действительно, в бюджет республики заложены расходы на инженерную инфраструктуру для резидентов, но за них нужно будет побороться, рассказала позже Талия Минуллина.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Впрочем, ставить на паузу проекты в республике не собираются: «Аммоний-2» стоимостью 250 млрд рублей планируют начать строить в конце 2025 года. Представитель компании сообщил, что необходимые экспертизы для строительства второй очереди завода по производству минеральных удобрений будут пройдены в первом — втором квартале следующего года, а начать строительство планируют в ноябре. До этого «Аммоний-2» собирались начать строить в конце этого года. Источники объяснили перенос сроков трудностями с доставкой оборудования.

Деньги на поддержку экспорта

В будущем году Татарстан делает ставку на привлечение федеральных инструментов государственной поддержки инвесторов. Стало известно, что глава АИР РТ включена в состав комиссии Госсовета по международному сотрудничеству и экспорту под руководством Александра Цыбульского. Участвуя в нем, Татарстан собирается привлечь ресурсы для поддержки несырьевого экспорта. «Недавно было совещание на эту тему. Поддержка экспортных продуктов обсуждается на федеральном уровне с новыми возможностями», — рассказала она журналистам.

Другой канал — льготные кредиты Фонда развития промышленности. По словам Минуллиной, заявок в республике много, но лимиты фонда не позволяют их закрыть. В заключение премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что Татарстан по прежнему удерживает лидерство по инвестиционной привлекательности. Республика остается на первом месте в ПФО и на шестом месте в стране. Премьер пообещал быть открытым в отношениях с инвесторами. «Не меняйте своего стремления стать лучшими», — напутствовал он.

1 / 50 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева