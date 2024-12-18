Песков назвал самую популярную тему вопросов на прямую линию с Путиным

Фото: Михаил Захаров

Большинство обращений граждан на прямую линию президента Владимира Путина касаются вопросов, связанных с СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

— В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией, — сказал Песков.

Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным», состоится 19 декабря в полдень по московскому времени. Работа кол-центра, принимающего обращения граждан, началась 8 декабря. За сутки до начала прямой линии кол-центр обработал более 1,7 млн звонков.

Рената Валеева