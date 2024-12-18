Большинство казанцев потратят на новогоднее застолье свыше 20 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Более половины казанцев потратят на новогоднее застолье свыше 20 тыс. рублей. Столица Татарстана вошла в пятерку городов с самыми крупными затратами на праздничный стол.

Согласно исследованию «Ренессанс Страхования» (MOEX: RENI), для половины опрошенных новогоднее застолье обойдется немного (33%) либо значительно (21%) дороже, чем в 2023 году.

Большинство опрошенных (63%) планируют потратить на организацию стола не менее 20 тыс. рублей, четверть (27%) — от 20 до 40 тыс. руб., каждый пятый (19%) — от 40 до 50 тыс. руб., а 9% — более 50 тыс. руб. При этом 45% уверены, что их расходы будут меньше.

Напомним, Татарстан вошел в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на салат оливье в 2024 году.



Дарья Пузикова