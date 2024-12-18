В преддверии Нового года в казанском метро вышел обновленный поезд «Чех»

В преддверии Нового года в казанском метрополитене на линию вышел обновленный поезд модели «Чех». Это уже третий состав, прошедший модернизацию. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранс».

Мастера провели восстановительные работы с кузовом и полностью перекрасили вагоны в оттенок серебристо-бирюзового цвета, который соответствует новому стилю компании.



Также частично заменили напольные покрытия. На всех вагонах установили новые колесные блоки, отремонтировали тормозную систему и автосцепные устройства. Также покрасили ходовые части вагонов, отремонтировали и протестировали компрессоры, приборы тормозной и пневматической систем.

В прошлом году началась масштабная программа по замене колесных пар в казанских поездах. На данный момент полностью завершена работа по замене колес на пяти составах, выпущенных в 2005 году. Помимо этого, закупили 80 новых деталей для пяти поездов.



Дарья Пузикова