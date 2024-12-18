Произведения Фолкнера, Хемингуэя, Вулф и Стейнбека станут общественным достоянием в 2025 году

С 1 января 2025 года тысячи произведений, опубликованных в 1929 году, официально переходят в общественное достояние в США

С 1 января 2025 года тысячи произведений, опубликованных в 1929 году, официально переходят в общественное достояние в США. Это означает, что книги, фильмы, музыкальные композиции и другие работы теперь можно свободно копировать, распространять и перерабатывать. Кроме того, общественным достоянием станут звуковые записи 1924 года. Этот год знаменует собой важный этап: все материалы, опубликованные в 1920-х годах, теперь доступны без ограничений.

Среди ключевых литературных произведений, вошедших в эту категорию, оказались всемирно известные книги, такие как:

Уильям Фолкнер, «Шум и ярость»;

Эрнест Хемингуэй, «Прощай, оружие!»;

Вирджиния Вулф, «Своя комната»;

Дэшил Хэммет, «Кровавая жатва» и «Мальтийский сокол» (в виде серии публикаций);

Джон Стейнбек, «Золотая чаша» (дебютный роман автора);

Ричард Хьюз, «Ураган над Ямайкой»;

Патрик Гамильтон, «Веревка»;

Агата Кристи, «Тайна семи циферблатов»;

Роберт Грейвс, «Прощай, все это»;

Райнер Мария Рильке, «Письма к молодому поэту» (оригинал на немецком языке);

Эллери Куин (Фредерик Даннай и Манфред Ли), «Тайна римской шляпы».

Эти произведения — лишь небольшая часть из тысячи книг, фильмов и музыкальных композиций, которые теперь можно использовать без ограничений.

В 1929 году культурный мир переживал значительные изменения: это был период первых звуковых фильмов и музыкальных хитов, которые остаются популярными до сих пор. Литература того времени охватывала широкий спектр тем — от феминизма Вирджинии Вулф до травматического опыта войны, описанного Эрнестом Хемингуэем и Эрихом Марией Ремарком. Уильям Фолкнер, автор «Шума и ярости», обращался к вопросам человеческой природы, используя название из шекспировского «Макбета» как метафору бессмысленности существования. Его работа, опубликованная в 1929 году, в период надвигающейся Великой депрессии, обрела еще больший смысл в контексте событий, последовавших за ее созданием: мировых войн, экономических кризисов и социального распада.

Критики подчеркивают, что открытие доступа к этим произведениям не только расширяет культурное наследие, но и дает новое дыхание темам, которые остаются актуальными и в XXI веке. Тексты, такие как «Своя комната» Вулф, по-прежнему поднимают вопросы неравенства, а работы Фолкнера напоминают о стойкости духа. Теперь читатели, художники и исследователи смогут свободно использовать эти произведения для вдохновения и создания новых форм искусства.

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Екатерина Петрова