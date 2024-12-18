Погода в Татарстане может сильно сказаться на метеозависимых жителях

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане температура воздуха в ближайшие дни будет меняться от -20 до +5 градусов, возможны снег, метель, сильный ветер и гололед. Это может сказаться на метеозависимых людях. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь.

— Такой механизм формирования погоды является нормой для холодного периода. При сохранении зонального переноса в атмосфере Атлантика продолжит обогревать нас, — объяснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.



Он подчеркнул, что колебания температуры сопровождаются изменениями в давлении воздуха, что приведет к повышению атмосферного давления в ближайшие дни. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.



Дарья Пузикова