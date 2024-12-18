Киберспортсменов могут начать отправлять на срочную службу в войска БПЛА

Фото: Максим Платонов

Киберспортсменов могут по достижении призывного возраста направлять на срочную службу в войска беспилотных систем. Об этом сообщает РИА «Новости».

— В России есть огромное количество киберспортсменов, часть из которых можно было бы по достижении призывного возраста направлять на срочную службу именно в эти войска. Там ребята могли бы повысить уровень своего профессионализма, а войска в свою очередь — получить грамотных специалистов, владеющих современной цифровой техникой, — сказал депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Он уточнил, что ранее предлагал создать войска беспилотников как вариант альтернативной службы. По его мнению, у России есть все ресурсы для этого.



Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов предложил сформировать новый род войск — войска беспилотных систем. Завершат их создание уже в третьем квартале 2025 года.



Дарья Пузикова