В Татарстане зарегистрировали более 32 тыс. новорожденных и 22 тыс. браков в 2024 году

Фото: Мария Зверева

В Татарстане за 11 месяцев 2024 года родилось 32,3 тыс. детей, включая 280 пар двойняшек и близнецов и одну тройню. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Эльвира Ахметова в Кабмине республики.

Среди новорожденных мальчики составляют 52% (16,8 тыс.), а девочки — 48% (15,4 тыс.).

По словам Ахметовой, самой активной возрастной категорией для материнства стали женщины в возрасте 25—29 лет, что составляет 29% от общего числа рождений. У мужчин наиболее активный возраст для отцовства — 30—34 года, и он составляет 28% от общего числа.

Кроме того, за 11 месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировано более 22 тыс. браков. Также Ахметова сообщила, что мужчины чаще всего вступают в брак в возрасте 25—29 лет, тогда как женщины выбирают эту процедуру в 18—24 года. При этом 70% заявлений о вступлении в брак было подано через единый портал государственных услуг.

Татарстан занимает ведущие позиции в ПФО по числу зарегистрированных семейных союзов на тысячу человек населения. В республике также наблюдается снижение количества актов расторжения брака на 7,4%, с 13,2 тыс. до 12,2 тыс.

Напомним, что в октябре текущего года в России появилось на свет более 108 тыс. новорожденных, что на 11,5% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с октябрем 2023 года этот показатель увеличился на 1,6%.



Анастасия Фартыгина