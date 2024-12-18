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ГД приняла в 1-м чтении проект о штрафах за продажу детям вейпов

11:19, 18.12.2024
ГД приняла в 1-м чтении проект о штрафах за продажу детям вейпов
Фото: Реальное время

Дума приняла в 1-м чтении проект о штрафах до двух млн рублей за продажу никотиносодержащей продукции детям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в проекте закона предусмотрено ужесточение штрафных санкций:

  • для физлиц штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей;
  • для юрлиц штраф предусмотрен в размере от 1,5 млн до 2 млн рублей.

На прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил палате принять в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа до двух млн рублей за продажу табачных изделий и продукции, содержащей никотин, а также кальянов несовершеннолетним.

Дарья Пузикова

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