Флешмоб «Ак Елан» и народное караоке: в Казани представили новогоднюю программу

Елочные городки в татарстанской столице откроют уже на этой неделе

Фото: Максим Платонов

Новогодние торжества в Казани стартуют 20 декабря — именно в этот день в городе откроются первые елочные городки. Жителей и гостей столицы Татарстана будут ждать в Старо-Татарской слободе и сквере у Татфилармонии. Главная праздничая площадка — елочный городок на бульваре «Фестивальный» — начнет свою работу 24 декабря в 17:30. В планах — флешмоб по мотивам татарской легенды о символе года — Белом змее, выступления артистов и музыкантов. Подробнее о том, как Казань встретит Новый год и проведет праздничные выходные, — в материале «Реального времени».

Открытие елочных городков

Главный елочный городок Казани планируется открыть 24 декабря. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления культуры исполкома города Азат Абзалов. Гостей праздника ждут на открытие в 17:30 на бульваре «Фестивальный» у входа на станцию метро «Козья Слобода». Как добавил спикер, мероприятие будет сопровождаться флешмобом — жителей города просят приходить в светлой одежде и взять с собой новогоднюю белую елочную игрушку.

— Флешмоб организован по мотивам татарской легенды «Ак елан» и отсылает к символу 2025 года. Белый змей любит и защищает человека, предупреждает его об опасности и помогает ему, — пояснил Абзалов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В программе — поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, выступление духового коллектива «Джаст Браз», солистов Казанской городской филармонии, заслуженной артистки Татарстана Анастасии Макаровой и группы «Амурус», а также барабанное шоу «Ноу Хау».

Елочные городки откроются во всех районах Казани. Их иллюминация в каникулы будет работать по одному режиму — до 22:00, а в новогоднюю ночь — до 3:00.

Вахитовский и Приволжский районы:

Старо-Татарская Слобода — 20 декабря в 15:45;

сквер у Татфилармонии — 20 декабря в 16:00;

парк «Калейдоскоп» — 23 декабря в 16:00.

Советский район:

сквер по ул.Мира в поселке Дербышки — 21 декабря в 16:00;

вблизи ТЦ «Арт-центр» — 25 декабря в 18:00;

сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ — 24 декабря в 18:00.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

парк «Крылья Советов» — 23 декабря в 18:00;

парк «Континент» — 23 декабря в 18:00.

Кировский и Московский районы:

парк «Сосновая роща» — 24 декабря в 17:30;

бульвар на ул.Серова — 25 декабря в 18:30;

сад Рыбака — 26 декабря в 19:30.

Новогодняя программа

Что касается новогодней ночи, большие праздничные гулянья пройдут у Центра семьи «Казан». Здесь прозвучат поздравления президента России Владимира Путина и раиса Татарстана Рустама Минниханова. Популярные новогодние песни вместе с казанцами исполнят творческие коллективы и молодежные группы. Программа в формате народного караоке продлится до 2:00 1 января, а до 3:00 будет играть фоновая музыка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также на территории главного елочного городка с 1 по 6 января пройдут мероприятия проекта «Театральный Новый год». Откроет череду спектаклей постановка «Щелкунчик» от ДК железнодорожников. За музыкальное сопровождение будет отвечать кавер-группа «Городские пижоны». Начало — в 17:00.

2 января свою постановку «Бременские музыканты» представит студия «Оперение». После сеты сыграют ученики Scratch Dj School.

3 января можно будет увидеть спектакль «Новогодние игрушки» в исполнении труппы Дома культуры жилого массива Вознесенское. В этот же день перед жителями выступит кавер-группа «Пати-плэй».

4 января пройдут спектакль «Бозны эреткән йөрәк» студии «Апуш», концерт Ильгиза Шайхразиева и Malsi Music.

5 января спектакль «Новый год офлайн» покажет ДК им. С.Саид-Галиева. На сцене в этот день выступят артисты Казанской городской филармонии и капелла мальчиков под руководством Дмитрия Железнова.

Завершится серия мероприятий 6 января спектаклем «Окно в прошлое» ДК железнодорожников и концертом коллектива «Красная горка». В этот же вечер для зрителей организуют интерактивные игры.

На площадке также состоится празднование старого Нового года. 13 января перед жителями Казани выступят артисты Казанской городской филармонии.

Другие площадки

Новогодние мероприятия пройдут и в Казанском кремле. Программа запланирована во дворе Присутственных мест и в Пушечном дворе. Режим работы ярмарки: 25–30 декабря — с 10:00 до 22:00; 31 декабря — с 10:00 до 21:00; 1–13 января — с 10:00 до 22:00.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также с 1 по 5 января по улицам города будет проезжать DJ-фургон «Елан сэяхэте». Он остановится у монумента «Часы» на ул.Баумана, у торгового центра «Мега», в сквере по ул.Мира в Дербышках, в парках жилого района «Салават купере» и «Калейдоскоп». Увидеть фургон можно будет ежедневно в 15:30. На каждой локации покажут интерактивные спектакли, а на крыше фургона диджей будет играть новогодние сеты.

— Запланирован розыгрыш призов. Для участия нужно сфотографироваться со сказочным персонажем Ак елан и разместить фото в комментариях в телеграмм-канале «Культура Казани», — добавил Абзалов.