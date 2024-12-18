Росфинмониторинг внес «Аум синрикё»* и Ширшикова* в список террористов и экстремистов

Фото: Динар Фатыхов

Росфинмониторинг включил российское структурное подразделение японской религиозной организации «Аум синрикё»* в перечень террористических и экстремистских организаций. Эта информация опубликована на сайте ведомства.

«Аум синрикё»*, основанная в Японии в 1987 году, известна террористическим актом в токийском метро в 1995 году, когда члены секты использовали зарин, в результате чего погибли 13 человек, а около 6300 получили отравления. В 2016 году Верховный суд России признал организацию террористической и запретил ее деятельность в России.

В тот же список включен екатеринбургский активист Ярослав Ширшиков*, приговоренный Центральным окружным военным судом к двум годам лишения свободы за оправдание терроризма.