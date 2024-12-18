Песков: Путин тщательно готовится к каждой прямой линии, обновляя базу знаний по экономике

Президент России Владимир Путин всегда ответственно подходит к подготовке к ежегодной прямой линии с гражданами, актуализируя свои знания по всем сферам российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Известия».

— Президент очень ответственно готовится каждый раз и обновляет всю свою базу знаний по всем отраслям нашей экономики, — сказал Песков, комментируя процесс подготовки к предстоящей прямой линии.

Напомним, свыше 1,5 млн обращений от граждан к президенту уже принял штаб Народного фронта перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным».

Рената Валеева