Песков: Путин тщательно готовится к каждой прямой линии, обновляя базу знаний по экономике
Президент России Владимир Путин всегда ответственно подходит к подготовке к ежегодной прямой линии с гражданами, актуализируя свои знания по всем сферам российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Известия».
— Президент очень ответственно готовится каждый раз и обновляет всю свою базу знаний по всем отраслям нашей экономики, — сказал Песков, комментируя процесс подготовки к предстоящей прямой линии.
Напомним, свыше 1,5 млн обращений от граждан к президенту уже принял штаб Народного фронта перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным».
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