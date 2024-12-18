В России средняя премия по ОСАГО снизилась, а выплаты выросли

Фото: Динар Фатыхов

Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал данные о рынке ОСАГО за ноябрь 2024 года. Средняя премия по обязательному автострахованию составила 7 539 рублей, что на 4,6% ниже, чем в ноябре 2023 года, и на 6,5% ниже, чем в январе 2024 года. В то же время средняя выплата по страховым случаям выросла на 10,4% и достигла 99 933 рублей.

По итогам 11 месяцев 2024 года средняя премия составила 7 644 рубля (-2,1% к аналогичному периоду 2023 года), а средняя выплата — 99 454 рубля (+12,4%).

Президент РСА Евгений Уфимцев объяснил снижение средней премии высокой конкуренцией среди страховщиков, вызванной реформой по индивидуализации тарифов. Рост средней выплаты, по его словам, связан с трудностями в поставках запчастей и их высокой стоимостью в условиях санкций. РСА готовит предложения по изменению подходов к натуральному возмещению убытков, чтобы стимулировать ремонт автомобилей вместо выплаты денежной компенсации.

За 11 месяцев 2024 года было урегулировано 1,75 млн страховых случаев на общую сумму 174,2 млрд рублей (+13,8% к аналогичному периоду 2023 года). Количество заключенных договоров ОСАГО достигло 40,3 млн (+6,4%), из них 762 тыс. — краткосрочные полисы. Собрано премий по ОСАГО за 11 месяцев — 302,4 млрд рублей (+2,3%). Средняя премия по краткосрочным полисам составила 388 рублей.

Рената Валеева