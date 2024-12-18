Продавцам пиротехники в новогодний сезон предлагают до 160 тыс. рублей

Фото: Елизавета Пуншева

В список самых привлекательных предложений для подработки в новогодний сезон вошли пиротехники, сотрудники проката горных лыж и стикеровщик елочных игрушек. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Так, продавцам пиротехники в московском ТЦ предлагают до 160 тыс. рублей. Работа предполагает сменный график 2/2, а от соискателя требуются коммуникабельность, грамотная речь, самостоятельная работа на высоком уровне, позитивный настрой, энергичность и активная жизненная позиция.

Сотруднику проката горных лыж готовы платить до 150 тыс. рублей. Соискателю предстоит подбирать прокатное оборудование и поддерживать его в рабочем состоянии.

Зарплату от 130 тыс. рублей могут получать стикеровщики елочных игрушек. Работник будет проводить сборку заказов с подарками и доставлять небольшие заказы клиентам по коротким и удобным маршрутам.

Курьеру-доставщику новогодних сладких наборов предлагают зарплату от 125 тыс. рублей. В задачи работника входит доставка заказов в удобном районе и уточнение деталей заказа с клиентами.

Детскому аниматору готовы платить до 80 тыс. рублей в высокий сезон. Работа предполагает разъездной характер, а также ежедневные шоу и выступления для детей.



Елизавета Пуншева