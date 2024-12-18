Минниханов и замгенпрокурора России Шишкин обсудили вопросы взаимодействия в Татарстане
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем генерального прокурора России Николаем Шишкиным. Встреча состоялась в Доме правительства республики.
Как сообщает пресс-служба раиса, обсуждались вопросы взаимодействия по ряду актуальных для региона направлений. В обсуждении также участвовал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.
До этого Минниханов и Шишкин встречались в ноябре прошлого года. Тогда в ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения эффективной защиты жилищных, трудовых и социальных прав граждан.
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