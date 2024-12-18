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В Набережных Челнах скончалась блогер, hair-стилист Земфира Султанова

14:55, 18.12.2024
В Набережных Челнах скончалась блогер, hair-стилист Земфира Султанова
Фото: скриншот из соцсети Земфиры Султановой

В Набережных Челнах скончалась блогер, hair-стилист Земфира Султанова. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Ей было 40 лет, последний год девушка боролась с онкологией. Неравнодушные люди помогали собрать средства на ее лечение.

Земфира — основательница студии красоты «ZS». Девушка показывала смелые образы и преображения клиенток. Мастер получила известность в блогерском сообществе.

Дарья Пузикова

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