В Набережных Челнах скончалась блогер, hair-стилист Земфира Султанова
В Набережных Челнах скончалась блогер, hair-стилист Земфира Султанова. Об этом сообщают «Челнинские известия».
Ей было 40 лет, последний год девушка боролась с онкологией. Неравнодушные люди помогали собрать средства на ее лечение.
Земфира — основательница студии красоты «ZS». Девушка показывала смелые образы и преображения клиенток. Мастер получила известность в блогерском сообществе.
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