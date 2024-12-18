В 2025 году основной подготовкой ВС РФ станут совместные учения с Белоруссией
В 2025 году основным мероприятием подготовки российской армии станут совместные с Белоруссией стратегические учения «Запад-2025». Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов уточнил, что подобные совместные инициативы будут осуществляться и в дальнейшем, акцентируя внимание на их значимости для усиления обороноспособности и развития международного взаимодействия.
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