Срок действия результатов ЕГЭ будет «замораживаться» для военнослужащих

Фото: Максим Платонов

Совет Федерации поддержал законопроект о приостановке действия результатов ЕГЭ на период службы в армии. Это означает, что время прохождения военной службы не будет учитываться в четырехлетнем сроке действия результатов Единого государственного экзамена. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законопроект призван исправить существующее неравенство: ранее военнослужащие, ушедшие в армию сразу после окончания школы, рисковали потерять возможность поступить в вуз, если срок действия результатов ЕГЭ истекал во время их службы.

Теперь результаты ЕГЭ будут «замораживаться» до демобилизации военнослужащего. Меру распространят на всех, кто проходит военную службу по контракту, а также на тех, кто заключил контракт с организациями, выполняющими задачи, возложенные на Вооруженные силы или войска национальной гвардии.

После окончания службы срок действия результатов ЕГЭ будет восстановлен.

Рената Валеева