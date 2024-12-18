В Челнах поднимут стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Набережных Челнах стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 40 рублей за одну поездку, а при оплате проездным на 100 и более поездок — до 30 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по тарифам.

На данный момент цена проезда составляет 35 рублей за единоразовый билет и 25 рублей при использовании проездного. Таким образом, увеличение составит пять рублей. Инициатором пересмотра тарифов стал исполком города, который изначально предлагал повысить стоимость до 45 рублей за билет и 35 рублей за проездной.

По данным исполкома, себестоимость одной поездки на автобусе в настоящее время составляет 71 рубль. В Госкомитете республики подчеркнули, что на удорожание повлияли прогнозируемый рост индекса потребительских цен на 5,8%, увеличение цен на электроэнергию на 11,6% и рост цен на горюче-смазочные материалы до 8%.

Также учитывается повышение минимального размера оплаты труда, что приведет к средней зарплате водителя в 60 тыс. рублей и кондуктора — в 38 тыс. рублей.

Дополнительные факторы, способствующие увеличению тарифов, включают эксплуатационные расходы на новые автобусы, приобретенные в лизинг, а также затраты на техническое обслуживание, ремонт и обеспечение транспортной безопасности.

Напомним, что в Казани ожидается повышение цен на проезд в общественном транспорте. Перевозчики города предложили увеличить стоимость на 3—5 рублей, что может привести к новым тарифам: 45 рублей за наличный расчет и 43 рубля при безналичной оплате.



Анастасия Фартыгина