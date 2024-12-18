Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Руслан Салимов

Фото: Динар Фатыхов

В ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова» при участии первого заместителя министра спорта Халила Шайхутдинова прошла отчетно-выборная конференция Федерации шахмат. Основными вопросами повестки были отчет о работе общественной организации за 2024 год и избрание руководства федерации на 2025—2026 годы.

В работе общего собрания приняли участие члены республиканской федерации из разных городов и районов Татарстана. Путем открытого голосования управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов был избран руководителем республиканской федерации.

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан:

«Шахматы занимают особое место в спортивной культуре нашей республики. Мы стремимся развивать этот вид спорта, делая акцент на массовости и доступности для всех возрастных групп. Важно, чтобы каждый желающий мог приобщиться к этому интеллектуальному виду спорта, который способствует развитию логики, стратегического мышления и дисциплины. Избрание Руслана Салимова на пост президента Федерации шахмат Татарстана — это важный шаг для развития шахматного движения в республике. Его опыт и профессионализм будут способствовать дальнейшему росту популярности этого вида спорта среди жителей региона. Уверен, что под его руководством федерация достигнет новых высот и внесет значительный вклад в укрепление спортивной культуры и здорового образа жизни в Татарстане».

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Благодарю за оказанное доверие. Для меня этот пост станет новым опытом, который открывает множество возможностей в развитии и популяризации шахмат. Вместе с профессиональной командой федерации мы готовы развивать шахматный спорт в республике.

Сегодня порядка двадцати тысяч татарстанцев активно увлекаются шахматами, и эта цифра продолжает расти. Шахматы развивают логическое мышление, стратегическое планирование и дисциплину, что делает их важным элементом воспитания молодого поколения. Мы будем продолжать поддерживать этот вид спорта, создавая все необходимые условия для того, чтобы каждый желающий мог совершенствоваться и достигать успехов в шахматах.

Впереди нас ждут большие задачи и достижения, и я уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться выдающихся результатов».