Алексей Кузнецов: «Надеюсь, золото Минакова добавит одну ставку пловца спортклуба «Синтез»

Тренер сборной республики и «Синтеза» подвел итоги года в развитии водных видов спорта

Сборная Татарстана успешно выступала в сезоне 2024 года . Фото: Динар Фатыхов

Уверенный дебют 16-летней Софьи Дьяковой на чемпионате мира на короткой воде, медали Игр стран БРИКС, чемпионатов и Кубка России на длинной и короткой воде — с такими достижениями завершает год татарстанская сборная по плаванию. Подробнее об этих и других итогах 2024-го, а также планах по развитию водных видов спорта — во второй части интервью «Реальному времени» рассказал тренер сборной республики и казанского «Синтеза» Алексей Кузнецов.

«Результаты Софьи Дьяковой растут»

— Алексей, от обсуждения золотого выступления Андрея Минакова, которого ты тренируешь, предлагаю перейти к оценке старта Софьи Дьяковой, твоей подопечной по сборной Татарстана.

— Она установила юношеский рекорд России, попав в один финал (8-е место) и немного не дотянув до другого (9-е место). Причем у нее, как и у Минакова, есть своя «деревянная» медаль, поскольку она участвовала в предварительных заплывах в эстафете 4 по 200 метров, которая в итоге финишировала четвертой.

Кстати, в Будапеште Дьякова стартовала не только на чемпионате мира, выступая ранее на матчевой встрече со сборной Венгрии. Это по юниорам, которым наша федерация плавания всегда предоставляла возможность стартовать на международном уровне. Я помню, у нас Александр Шимин выезжал в Лондон на матчевую встречу с местной сборной.

— 16-летняя Дьякова еще юниорка. Нет опасений перегрузить ее стартами?



— К счастью, здесь есть понимание, что нельзя объять необъятное, и ей пришлось отказаться от каких-то юниорских соревнований, того же первенства России, чтобы нормально восстанавливаться. Результаты растут, характер у нее боевой, с личным тренером Светланой Юрьевной Чепик они все пошагово делают, чтобы прогрессировать. Тем более что там по дистанциям есть Ксения Мишарина из Москвы, с которой они начали конкурировать на внутренних стартах.

— А кто ранее был у Чепик?

— Могу вспомнить Никиту Королева, Рината Мустафина, Айгуль Сагирову.



Алексей Кузнецов (справа, у пьедестала почета) .

«Будем разбирать изменившуюся технику выхода пловцов с поворота»

— Получается, для подопечных Чепик — это не первый старт в Будапеште, поскольку Никита Королев уже стартовал на чемпионате мира 2017 года, и так же, как и Дьякова, финишировал четвертым в эстафете. Только 4 по 100 метров вольным стилем, и тогда его тренерами были Максим Дедловский и Василий Иванович Цыганко.

— Да, тогда венгры на домашней воде прыгнули выше головы, заплыв в итоге на пьедестал. Опыт международных стартов состоит в том, что здесь нельзя расслабляться. Когда на чемпионате либо Кубке России в предварительных стартах можно не особо выкладываться, плывя утром достаточно спокойно В Будапеште же, только для того, чтобы попасть в финальную восьмерку, Софье пришлось выкладываться как утром, в предварительном старте, так уже и вечером. И она показала стабильные секунды, выявляющие, что она уже вышла на определенный результат, с которым можно конкурировать на «мире».

— Похоже, Венгрия стала центром проведения стартов на уровне ФИНА и ЛЕН — она проводит уже четвертый чемпионат, начиная с 2017 года.

— Эта страна всегда была в числе лидеров мирового плавания, есть и хорошие спортсмены, и бассейн, и опыт проведения соревнований, что зачастую способствует развитию вида спорта. В целом высокие результаты в плавании это сочетание хороших тренеров перспективных спортсменов, научной школы. И в этом плане участие на международных стартах очень важно.

— Завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике, который развеял миф о необходимости постоянного международного тренинга. Штангисты Северной Кореи на чемпионате мира завоевали 9 золотых медалей из 20, как по мужчинам, так и по женщинам, после перерыва в международных стартах с 2019 года. Практически полностью поменяв состав с того времени и насытив его конкурентными спортсменами практически во всех категориях.

— Любопытное наблюдение, мне надо будет обсудить его со знакомыми штангистами. Пока же я с ходу вспоминаю, как у нас на чемпионате мира выстрелили Джеймс Гай и Адам Пити, а потом и сборная Англии в целом, которую начали готовить под старты домашней Олимпиады 2012 года в Лондоне, под руководством российского тренера Андрея Воронцова. Тогда это была целенаправленная подготовка, как, видимо, сейчас велась и у штангистов КНДР.

Что касается отстранения от международных соревнований, мы обсуждали это с коллегами в период, когда я учился в аспирантуре, и у нас были опасения, что мы начнем отставать в период отстранения. Плавание это же постоянно совершенствующаяся техника, что заметно было и по нынешнему чемпионату, когда американка Гретхен Уолш, Джордан Крукс с Каймановых островов, обучающийся в США швейцарец Ноа Понти, совсем по другому исполняют выходы. Это все — герои нынешнего чемпионата мира, чемпионы, и мы будем разбирать их изменившуюся технику выхода, когда идет удар по воде от плеч. А это не всегда можно детально рассмотреть с телевизионной камеры, там необходимо смотреть где-то с трибун, находясь сбоку от бассейна. Ну это я уже о специфике заговорил.



В Казани в этом году проходили чемпионат России и Игры стран БРИКС . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Какие-то лидеры мирового плавания пропускают окончание года»

— Эта специфика, понятная профессионалам, как раз и дает выигрыш в сотые, десятые секунды, которые на соревнованиях отделяют чемпионов от призеров, а призеров просто от финалистов. Завершая разговор о чемпионате мира, все-таки короткая вода — это больше про повороты, и никак нельзя прогнозировать по длинной воде.

— Да, гладкой воды в плавании на 25 метров немного, и это как раз касается тех самых выходах из воды, о которых я много говорил. Тут еще необходимо отметить, что в послеолимпийский сезон какие-то лидеры мирового плавания пропускают окончание сезона, предпочитая отдых, после олимпийской нагрузки. Я это отметил еще на постолимпийском чемпионате мира в Канаде 2016 года, где наш Саша Красных завоевал весь комплект наград.

Отмечу, что те же американцы приехали в Будапешт вторым-третьим составом, и легко заняли первое общекомандное место. Хотя ранее на короткую воду внимания практически не обращали, и тот же Майкл Фелпс, при всем его универсализме и большом количестве стартов, на короткой стартовал только на домашних стартах Кубка мира.

— Ты сейчас главный тренер сборной Татарстана, по возможности, оцени итоги года.

— Мы сейчас конкурируем в общекомандном зачете с Москвой и Калугой за 2-е место после непререкаемого лидера Санкт-Петербурга. Мы финишировали на 4-м месте на последнем чемпионате страны по короткой воде, на фоне того, что не приехал на старт Андрей Минаков, с травмой стартовали Ралина Гилязова, Алексей Мерзляков, и нам совсем немного не хватило до третьего общекомандного. Подводить итоги мы будем после завершающего старта сезона на Кубке Сальникова в Питере.

Но это частности, а по итогам необходимо понимать, что Москва и Питер это места притяжения для представителей плавательного мира, туда стремятся в первую очередь, в частности, на обучение в профильных вузах. Другое дело, что в этих городах есть определенные проблемы с водой, когда муниципальных бассейнов раз-два и обчелся, а остальные находятся на частном содержании.



Пловцам оставалось стартовать на Кубке Сальникова . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сборная получает приток перспективных пловцов из районов»

— Такое же положение дел в водном поло, как-то матч с питерской «Балтикой» перенесли в Казань, поскольку бассейн был выведен из строя после проведения соревнований или показательных стартов по водно-моторному спорту.

— Вот в этом плане у нас ситуация на порядок лучше, в том числе благодаря реализации программы строительства бассейнов в районах республики. У нас сборная республики получает приток перспективных пловцов из районов, а не только из городов Альметьевска, Нижнекамска, Челнов. Проблема в том, что не всегда тренеры готовы ехать в районы, и мы, как Федерация плавания республики, находим выход в проведении неких мастер-классов, благо есть люди, которые готовы работать вахтовым методом.

Отмечу еще такой плюс, как наличие Поволжского университета спорта, куда люди приезжают, и есть возможность выстраивать пирамиду, начиная с училища олимпийского резерва, студенческой сборной Поволжского университета и сборной республики, находящейся под эгидой федерации. Не все студенты Поволжского университета переходят в наш состав, кто-то выступает только на студенческих соревнованиях, но есть часть пловцов, которые выбирают сборную Татарстана. Есть и приток тренерских кадров, что продолжает оставаться главной проблемой на федеральном уровне. И в количественном отношении, и в качественном.

— Как обстоят дела в «Синтезе»? На пике в спортклубе было четверо пловцов, а сейчас плавание уступает даже прыгунам в воду, каковых в спортклубе трое.

— По возрасту в команду пока еще не может войти Софья Дьякова, и, я надеюсь, золотой успех Минакова позволит добавить еще одну ставку пловца спортклуба. Со своей стороны, необходимо демонстрировать высокие результаты. Перспективные спортсмены, для того, чтобы включить в состав чемпионской команды, есть. Надо будет к лету, когда происходит период окончания старых контрактов и подписание новых, добиться достойных результатов.

