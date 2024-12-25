Почему в татарстанском «Сколково» мелкий бизнес долго не живет

Многие объекты общепита и розничной торговли в Иннополисе пали жертвой безлюдья

Первые этажи жилых кварталов Иннополиса пустуют — коммерческая недвижимость здесь слабо пользуется спросом. За последнее время закрылось около десятка заведений — торговых точек и предприятий общепита. В причинах, по которым задуманный как татарстанский аналог Сколково и Кремниевой долины спутник Казани не нашел популярности у бизнеса, разбиралось «Реальное время».

«Дело пошло, но город опустел»

Только в последние месяцы в Иннополисе закрылись японский ресторан, ресто-бар «Без названия», веган-кондитерская, хобби-центр, кафе, кофейня, магазины игрушек, одежды и обуви. Нижние этажи в четырех жилых кварталах не обжиты — лишь отдельные помещения «обжиты» бизнесом. Даже федеральные сети представлены скромно — тремя магазинами.

— Мы открыли в Иннополисе кухню доставки «Жора Обжора» в апреле 2024 года и дело пошло, но, когда наступило лето, город практически опустел, — рассказал «Реальному времени» Сергей Минасян, директор по развитию компании «Глазар», являющейся резидентом Иннополиса. — В наших планах не было закрывать этот бизнес, и мы даже по итогу заведение продали с тем расчетом, чтобы сама концепция сохранилась — сейчас в этом помещении работает Guru Kitchen. Однако сложности с развитием ресторанного бизнеса там, безусловно, есть.

Минасян подчеркнул, что в Иннополисе не хватает учреждений общепита, но основная проблема города все же не в этом, а в отсутствии достаточного количества жителей. Во время учебного года студенты университета Иннополис покупали в основном комплексные обеды — недорогие, зато в большом количестве, и, что называется, «делали кассу». Если бы там жило на несколько тысяч человек больше, говорит он, спрос на такие услуги был бы стабильным, а при нынешних обстоятельствах, как только студенты разъехались на каникулы, а немногочисленные жители — в отпуска, кормить стало просто некого.

Как только студенты разъехались на каникулы, а немногочисленные жители — в отпуска, кормить стало просто некого. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Еще одна проблема, по его словам, состоит в высокой (именно для Иннополиса) стоимости аренды:

— Она практически такая же, как и в Казани — 1100—1300 рублей за квадратный метр в этом году была. С тем количеством людей, которые пользуются нашими услугами, ее не всегда возможно «вытянуть». Ведь в городе живут всего порядка 5 700 человек, из которых 1 200 — дети. В итоге зачастую даже выйти в ноль для такого предприятия — большое достижение.

Повысить рентабельность бизнеса в Иннополисе, а вместе с нею — и увеличить шансы на его выживание, по мнению Сергея Минасяна, можно только увеличив население города. А пока, говорит он, IT-продукты приносят куда большую прибыль, чем общепит в Иннополисе, и резиденту оказалось выгоднее развивать другой бизнес — он занимается дополненной реальностью в области технического надзора в строительстве и судостроении. Он также рассказал, что у предпринимателя, купившего «Жору Обжору», с началом учебного года дела пошли на лад и даже появились новые клиенты — сотрудники, обживающие новые помещения «Росатома».

«Людям негде жить»

— Причины проблем в коммерческом секторе Иннополиса кроются как в низком покупательском потоке, так и в конкуренции с федеральными сетями, — полагает маркетолог Марк Мусин, который тоже пытался вести бизнес в «супергороде». — Кроме того, мне кажется, что администрация города, особенно на этапе выбора места и становления, оказывает бизнесу недостаточную поддержку, а порой вообще проявляет очень субъективный подход. А нам хотелось бы видеть с ее стороны какую-то программу поддержки небольших бизнесов, которые, в отличие от федеральных сетей, работают на экономику самого Иннополиса.

Администрация города, особенно на этапе выбора места и становления, оказывает бизнесу недостаточную поддержку, считает предприниматель. предоставлено пресс-службой раиса РТ

Спикер напомнил, что изначально Иннополис задумывался как узкопрофильный научный городок и лишь впоследствии цели его развития стали более масштабными — город должен стать одним из значимых на карте региона. Однако рост Иннополиса, считает Муси, тормозят несколько факторов и главный — отсутствие доступного жилья, из-за чего многие работники технопарков вынуждены каждый день ездить сюда из Казани:

— Им в Иннополисе негде жить и нет возможности арендовать квартиру на долгий срок — за ними стоит очередь, а этот факт, в свою очередь, не дает развиваться бизнесу — нет потока покупателей, потребителей услуг. Предприниматели также страдают от нехватки людей — у них возникают сложности в поиске работников для открытия новых стартапов и производств. При этом далеко не каждый работник готов тратить несколько часов в день на дорогу в Иннополис из Казани или районов республики.

По мнению Мусина, отсутствие в городе достаточного числа постоянных жителей тормозит и муниципальные сервисы. Он подчеркнул, что из-за отсутствия специалистов и важных медицинских услуг на месте, горожане вынуждены ездить за медпомощью в казанские больницы, а специалистов в местной поликлинике нет, потому что по нормативам, основанным на численности населения, для них нет ставок.

Дело в цене квадратных метров?

Гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров рассказал «Реальному времени», что на первоначальном этапе, несколько лет назад, к нему поступали несколько раз предложения от инвесторов, построивших первые этажи жилых домов в Иннополисе, однако сотрудничество в этом направлении развития не получило.

— Там либо цена аренды чересчур высока, либо недостаточно населения, и нет массового спроса на товары и услуги, чтобы обеспечить окупаемость бизнеса, — высказал он свое мнение о причинах, по которым бизнесу в Иннополисе неуютно. — Инвесторы пытаются сдавать недвижимость по высоким ставкам, чтобы окупить приобретение, но бизнес должен разумно платить аренду, тут должна экономика работать!

Чикиров добавил, что и с жильем в Иннополисе та же проблема — оно не раскупается, хотя в новом ЖК в поселке буквально через дорогу спрос на квадратные метры есть. Причина та же — слишком высокие цены.

— Правильный подход в таких случаях — инфраструктурный, — говорит эксперт «Реального времени», директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — Застройщики любого жилого комплекса, если они хотят добиться повышения стоимости, должны обеспечить хорошую инфраструктуру. А это не только парки, скверы и тому подобное, но еще и качественное наполнение арендаторами.

Шайхиев подчеркнул, что для этого надо планировать заранее, где и что будет располагаться — аптеки, магазины, общепит, и «чтобы не было такого, что там алкогольных магазинов будет четыре в ряд». Продавать коммерческую недвижимость сегодня, по его мнению, надо предварительно ее тщательно сформировав.

— Деньги деньгами, но Иннополис — это история не только про деньги — это история про имидж. И я считаю, что в первую очередь они должны были позаботиться об арендаторах, создать им комфортные условия. Иначе получится, так сказать, провинциальная коммерция. И в лучшем случае, какие-то направления будут низкорентабельными, а в каком-то их просто не будет.

«Деньги деньгами, но Иннополис — это история не только про деньги — это история про имидж». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Реальное время» обратилось к мэру Иннополиса Дмитрию Вандюкову и главе исполкома города Ильдару Хуззятову с запросом о том, сколько магазинов, предприятий бытового обслуживания и общественного питания открылось и прекратило свою деятельность на территории города в 2023—2024 годах. Мы также поинтересовались, сколько человек — потенциальных клиентов в это время постоянно проживало на территории города, и какие меры предпринимались городскими властями для того, чтобы создать привлекательные условия для желающих там жить и развивать свой бизнес.

P. S.

— Вся коммерческая недвижимость в Иннополисе является частной собственностью. Владельцы помещений устанавливают условия аренды в соответствии с рыночным спросом, — ответил на запрос «Реального времени» после выхода этого материала мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков. — К концу 2024 года 89% коммерческих помещений в жилом квартале города занято, на пустые помещения есть потенциальные арендаторы.

Он отметил, что Иннополис — город с населением, которое привыкло к цифровым сервисам, в том числе в потребительской сфере, поэтому местные предприниматели вынуждены конкурировать с федеральными сетями, представленными на маркетплейсах, и предприниматели при построении своей бизнес-модели должны это учитывать.

Дмитрий Вандюков сообщил, что сейчас в Иннополисе в аренду в квартале «Ю» предлагаются пять помещений площадью от 69 до 235 кв. м по цене 1 200 рублей за кв. м. с ежегодной индексацией 10%. Также он рассказал, что в 2024 году в городе открылись пять предприятий общепита и торговли: магазин фермерских товаров «Мое, родное», доставка еды «GURU Kitchen», доставка еды «А когда не вафли?!», рестобар «Без Названия», ветклиника «Зверополис», а также пункт выдачи заказов известного маркетплейса. При этом в уходящем году закрылось семь предприятий, в том числе едва начавшие работать магазин фермерских товаров «Мое, родное», доставка еды «А когда не вафли?!» и рестобар «Без Названия».

В 2023 году в Иннополисе начали работать шесть таких предприятий, в том числе два пункта выдачи заказов, а закрылось восемь магазинов и точек общепита.

По данным мэрии, численность постоянно проживающих в Иннополисе жителей в 2024 году выросла по отношению к 2023-му на 616 человек — с 2 684 до 5 300, в том числе прибавилось 65 детей (в 2023-м их было 1 345, в 2024 году стало 1 410). А вот количество приезжающих в город на работу сократилось: в 2023 году их было 2 683, в 2024-м стало 2 569.