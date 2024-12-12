Сафонов забил, Яшкин капитанил, а Россия разгромила сборную мира КХЛ

Отличное начало Кубка Первого канала для российской команды

Стартовый матч Кубка Первого канала был самым интересным в турнире. Сборная России на классе разгромила команду легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1. Несмотря на результат, выступление так называемой сборной мира КХЛ — большущее событие для российского хоккея, находящегося в изоляции. Подробнее — в материале «Реального времени».

Начали с разгрома

Сборная России по хоккею стартовала на Кубке Первого канала с разгромной победы. Первым соперником подопечных Романа Ротенберга стала команда легионеров КХЛ, собранная лишь за несколько дней до начала турнира. В итоге иностранцы, тренируемые Дэйвом Кинэном, долго привыкали друг другу и не смогли показать равный хоккей против россиян. Российские хоккеисты победили со счетом 4:1.

Капитаном сборной мира КХЛ был назначен форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Помимо чешского нападающего, казанскую команду на турнире представляет канадец Николас Петан, а за Россию заявлен Илья Сафонов.

Счет был открыт во втором периоде. Александр Елесин бросил со своей зоны, Михаил Григоренко подправил передачу, а Марат Хайруллин убежал к воротам и отправил шайбу в сетку — 1:0. В большинстве Григоренко реализовал свой момент — 2:0, а чуть погодя те же Хайруллин и Григоренко вывели Елесина на ударную позицию, откуда защитник россиян не промахнулся — 3:0.

На третий период сборная мира заменила вратаря, выпустив вместо Джереми Смита из «Куньлуня» голкипера «Спартака» Патрика Рибара. В итоге именно он пропустил от Сафонова, когда форвард «Ак Барса» в красивом проходе отправил шайбу в верхний угол ворот команды легионеров — 4:0. Иностранцы смогли ответить лишь в самом конце встречи, автором гола стал Либор Шулак — 4:1.

ФХР и КХЛ договорились

Кубок Первого канала — ежегодный турнир, проводимый Федерацией хоккея России (ФХР). До весны 2022 года соревнования включались в число четырех этапов Евротура, в котором, помимо россиян, участвовали сборные Чехии, Финляндии и Швеции. После введения санкций европейские команды отказались играть с Россией. В итоге Евротур распался, а Кубок Первого канала превратился в товарищеский турнир с белорусами и казахстанцами.

На третий год отстранения российские хоккейные власти смогли договориться о формировании сборной мира на основе иностранных игроков из КХЛ. Такой шаг был логичным в плане поиска более сильного соперника для России. Хотя некоторые игроки нашли причину отказаться, по именам команда легионеров получилась намного крепче, чем у Белоруссии и Казахстана. Да и болельщикам, соскучившимся по большим поединкам нашей сборной, думается, было гораздо интереснее.

Немного удивляет лишь то, что КХЛ согласилась собрать команду легионеров для турнира под эгидой ФХР. В этом году две хоккейные организации находятся в некоторой конфронтации. КХЛ вышла из юрисдикции ФХР, вернула прежний лимит на иностранцев в клубах и в целом действует без оглядки на федерацию. Все это выглядело как большое препятствие для участия иностранных игроков в Кубке Первого канала, однако стороны смогли прийти к общему знаменателю.

«Это вызов для НХЛ»

Между тем выступление сборной мира КХЛ в Кубке Первого канала имеет еще одну важную подоплеку. Российские хоккейные деятели получили повод сравнить отечественный турнир с Кубком мира. Его организаторы в лице НХЛ решили не приглашать россиян из-за существующих международных санкций. В итоге КПК превратился в «наш ответ Западу», о чем уже успел сообщить главный тренер сборной России Роман Ротенберг перед началом турнира.

— Мы сейчас полностью сконцентрированы на следующей игре. В четверг у нас игра против сборной мира. Все остальное потом обсудим, уже после Кубка Первого канала. Это вызов для НХЛ. Чем? Тем, что мы лучше. Докажем делом, — сказал Ротенберг.



Все это выглядит пока лишь бахвальством. Но приглашение сборной мира, пусть и только КХЛ — огромный шаг вперед. Российская сторона показывает на деле, что не прерывает связь с мировым хоккеем и готова вернуться на международную арену. Теперь остается ждать реакции хоккейного Запада, ведь без их готовности к возвращению россиян, обойти санкции не получится.

