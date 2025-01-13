Революция в ИИ, этичные хакеры, импортозамещение: как завершила год ИТ-индустрия

В 2024 году выручка татарстанских ИТ-компаний достигнет 225 млрд рублей. Фото: Реальное время

Главным драйвером развития российского ИТ-рынка по-прежнему остается импортозамещение. Ушедшие два года назад западные вендоры освободили рынок для российских компаний и новых продуктов. Серьезными вызовами для отрасли в 2024 году стали острая нехватка квалифицированных кадров, которая не дает рынку расти еще быстрее, и необходимость бороться с новыми киберугрозами. О трендах и вызовах для ИТ-индустрии в 2024 году и перспективах на 2025-й — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

225 млрд рублей выручки и российская операционка

По прогнозам Минцифры Татарстана, в 2024 году выручка республиканских ИТ-компаний достигнет 225 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в 2023 году. В прошлом году компании ИТ-отрасли заработали 189 млрд рублей (+20,3% к уровню прошлого года), в 2022-м — 157 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В условиях ограничения ввоза и резко увеличившейся потребности в ИТ растет объем продаж отечественного оборудования и программного обеспечения внутри страны, — пояснял министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Сегодня в индустрии работают более трех тысяч компаний. Вклад отрасли в ВРП оценивается в 3%.

Прошедший 2024 год, по оценкам Минцифры, был богат на значимые события и проекты в цифровой сфере:

Переход госорганов на операционную систему Astra Linux. Российская операционная система была внедрена на 140 тысячах рабочих мест. Эта система может быть свободно модифицирована. Открытый исходный код Linux мало подвержен воздействию вирусов, троянов, червей, программ-шпионов и остального вредоносного ПО.

Российская операционная система была внедрена на 140 тысячах рабочих мест. Эта система может быть свободно модифицирована. Открытый исходный код Linux мало подвержен воздействию вирусов, троянов, червей, программ-шпионов и остального вредоносного ПО. Введение новых платных категорий в приложении «Народный инспектор». Платформа создана для снижения риска аварийности на дорогах республики. С этого года инициативные жители, ставшие очевидцами правонарушения на дорогах, могут отправить видео в «Народный инспектор» и получить за это выплату.

Платформа создана для снижения риска аварийности на дорогах республики. С этого года инициативные жители, ставшие очевидцами правонарушения на дорогах, могут отправить видео в «Народный инспектор» и получить за это выплату. Создание цифровой ИИ-платформы для госслужащих «Госпромпт». Сервис позволит чиновникам использовать большие языковые модели на профессиональном уровне, не обладая навыками промпт-инжиниринга. С помощью платформы госслужащие смогут создавать аналитические справки, составлять контент-план для госпабликов, отвечать на обращения граждан, создавать техзадания и приводить нормативно-правовые акты в соответствие с нормами законодательства.

Сервис позволит чиновникам использовать большие языковые модели на профессиональном уровне, не обладая навыками промпт-инжиниринга. С помощью платформы госслужащие смогут создавать аналитические справки, составлять контент-план для госпабликов, отвечать на обращения граждан, создавать техзадания и приводить нормативно-правовые акты в соответствие с нормами законодательства. Создание автоматизированного рабочего места врача — это программный модуль МИС «МедАнгел» для автоматизации ежедневных рутинных операций врача. В этом модуле врачи настраивают рабочее место под свои потребности и ускоряют оформление приема за счет шаблонов и быстрых списков.

— это программный модуль МИС «МедАнгел» для автоматизации ежедневных рутинных операций врача. В этом модуле врачи настраивают рабочее место под свои потребности и ускоряют оформление приема за счет шаблонов и быстрых списков. Появление акселерационной программы поддержки стартапов для оборонной отрасли. Среди направлений программы — беспилотная техника, искусственный интеллект, системы связи, микроэлектроника, а также VR/AR. Заявки на участие в ней подали уже более 20 стартапов.

Знаковый год для ОЭЗ «Иннополис»

— 2024 год стал знаковым для Иннополиса, ознаменовавшись значительными экономическими достижениями. В частности, активное развитие продолжила особая экономическая зона «Иннополис». На сегодняшний день в статусе резидентов, партнеров и стартапов в этой зоне функционирует 341 высокотехнологичная компания. Интересно, что 31 из этих компаний присоединилась к экосистеме именно в 2024 году, что подчеркивает привлекательность Иннополиса для новых игроков на рынке, — прокомментировал «Реальному времени» заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

За 9 месяцев 2024 года объем инвестиций компаний в Иннополис составил 50,7 млрд рублей, а выручка — 46,53 млрд рублей. За год компании создали 1 767 новых рабочих мест, в общей сложности их стало более 10 тысяч. В этом году было заключено 23 сделки на сумму 1,11 млрд рублей.

За год компании создали 1 767 новых рабочих мест, в общей сложности их стало боле 10 тысяч. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эти компании реализуют проекты в сферах информационной безопасности, больших данных, финтеха, искусственного интеллекта, индустрии 4.0, БАС и БПЛА, робототехники, микроэлектроники, приборостроения, автоматизации строительства, накопителей энергии и аддитивных технологий.

В новом технопарке в сфере высоких технологий «ИнноПарк» сегодня работают уже 28 компаний. К примеру, российско-китайское предприятие «ТА-Информационные технологии» начало плановый запуск линии по производству телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Площадь производственной площадки составила более 2 тысяч кв. м. Сегодня мощности «ТА-ИТ» позволяют выпускать десятки тысяч устройств в год с последующим увеличением до 100 тысяч.

Резидентами ОЭЗ «Иннополис» также активно развивается облачная инфраструктура. Так, в июне в Иннополисе введена в эксплуатацию первая очередь (1000 стойко-мест мощностью 8 МВт) крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных госкорпорации «Росатом». В перспективе объект будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч кв. м.

«Росатом» запустил в Иннополисе первую очередь крупнейшего в Поволжье дата-центра. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Проект важен не только для самого Иннополиса, но и для крупнейших компаний страны, поскольку предоставляет необходимые для развития проектов инфраструктуру и мощности и является точкой роста цифровизации Татарстана и ПФО», — подчеркнул вице-премьер.

«Стоит отметить еще одно достижение резидентов ОЭЗ «Иннополис» — компания IVA Technologies стала первой публичной компанией среди российских разработчиков продуктов и решений для корпоративных коммуникаций», — отметил Шайхутдинов. Компания провела первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже — цена одной акции составила 300 рублей и достигла верхней границы ценового диапазона. В ходе IPO акции компании купили свыше 45 тысяч розничных инвесторов.

Пятый год подряд ОЭЗ «Иннополис» признается Министерством экономического развития России одной из самых эффективных среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Результаты работы команды также оценил и Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России — 3-е место среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. А в рамках премии «Russian Business Guide. Люди года 2024», проводимой при поддержке Торгово-промышленной палаты России, ОЭЗ «Иннополис» получила награду как «Лучшая площадка для высокотехнологичных производств» за реализацию индустриального парка «Лаишево».



Пятый год подряд ОЭЗ «Иннополис» признается Министерством экономического развития России одной из самых эффективных среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. взято с сайта gsn.tatrstan.ru

Вызовы и тренды ИТ-индустрии в 2024 году

Основным трендом на российском ИТ-рынке остается импортозамещение. После ухода западных вендоров, которые оставили без технической поддержки каждую вторую российскую компанию, локализация технологий стала ключевой задачей для страны.

— Тема импортозамещения по-прежнему актуальна. Это стало одним из условий развития представителей телекома и ИТ-отрасли, — соглашается генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

Вторым по масштабам вызовом для индустрии стала кибербезопасность.



— Мы рады, что в этом году регуляторы услышали киберэкспертов, сдвинув с мертвой точки вопрос легализации этичных хакеров — независимых исследователей информационной безопасности. Мы и наши единомышленники давно призывали «отделить зерна от плевел», то есть этичных хакеров от красного трафика, наносящего урон бизнесу, — прокомментировал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

В отличие от злоумышленников, этичные ребята применяют инструменты взлома, чтобы проверить защищенность ИТ-инфраструктуры и дать рекомендации по ее улучшению. Они регистрируются на специальных баг-баунти-платформах для участия в программах от крупных компаний, желающих проверить и повысить свой уровень киберустойчивости, пояснил он.

Innostage активно вовлекала независимых ИБ-исследователей в собственную программу с вознаграждением до 10 млн рублей. На призыв откликнулись более 950 этичных хакеров, совершивших сотни тысяч попыток прорвать кибероборону компании.

Значимыми, если не шокирующими стали для отрасли взломы ряда российских разработчиков и ИТ-интеграторов, с проникновением в инфраструктуру их клиентов и партнеров. «Эти эпизоды показали, что от хакеров не застрахован никто. Но важно грамотно инвестировать в кибербезопасность, чтобы снизить риски до минимума, и быть если не самой быстрой антилопой, то хотя бы той, которая чуть быстрее бегущих рядом», — отметил Гузаиров.

— 2024 год для «Таттелекома» прошел под знаком беспрецедентных DDoS-атак, — отметил глава «Таттелекома» Айрат Нурутдинов. — Самая массовая из киберугроз продолжалась несколько дней и исходила от миллионов устройств одновременно. С подобным инцидентом компания столкнулась впервые за свою историю. Благодаря нашей экспертной команде удалось справиться с хакерской атакой на сети «Таттелекома» с минимальными потерями для абонентов.

Еще один вызов для индустрии — гигантский кадровый дефицит, который отмечают все опрошенные «Реальным временем» эксперты.

За первые шесть месяцев 2024 года рост ИТ-отрасли год к году составил 63%. Требуется все больше ИТ-специалистов, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на совещании президента с правительством. За четыре последних года количество сотрудников ИТ-компаний увеличилось на 50% и превысило 850 тысяч человек. За восемь месяцев этого года еще 100 тысяч человек пришли в ИТ-отрасль. Средняя зарплата достигла 185 тысяч рублей.



Реальное время / realnoevremya.ru

Подготовку ИТ-специалистов ведут 500 вузов. В 2024 году 125 тысяч человек зачислены в вузы на бюджетные места для обучения ИТ-специальностям, еще порядка 70 тысяч — на платное обучение. ЕГЭ по информатике стал предметом номер один по выбору среди естественно-научных дисциплин: 122 тысячи выпускников школ сдавали в этом году ЕГЭ по информатике.

Для улучшения качества подготовки специалистов Минцифры предлагает обязать ИТ-компании, которые пользуются налоговыми льготами, обеспечить «определенный объем преподавания в вузах и определенный объем стажировок студентов».

— Для отрасли характерен определенный ресурсный кризис. Любое развитие основано не на основных средствах, станках и инструментах, а на людях, их продуктивности и широте компетенций. В этом году все компании испытывают большие сложности с привлечением необходимого количества качественных сотрудников, — признал заместитель генерального директора ГК ICL Cергей Соловьев.

На фоне острой конкуренции за квалифицированные кадры компаниям приходится поднимать заработные платы и разрабатывать новые программы лояльности сотрудников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Для нас ключевым активом неизменно остаются кадры, которые требуют пролонгированных вложений как с точки зрения материальной мотивации, корпоративного обучения, так и в плане улучшения условий труда и внедрения приложений для повышения производительности труда, — прокомментировал Айрат Нурутдинов. — В «Таттелекоме» в этом году рост уровня заработной платы превысил 19% и умеренным темпом продолжается пересмотр заработных плат. Примечательно, что в 2024 году численность персонала начала расти, что свидетельствует о последовательном укреплении репутации достойного работодателя».

Проблема нехватка квалифицированных кадров возникла не вчера, но, чтобы она не усугубилась и не перешла в разряд хронических, нужны инновационные подходы, считает генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

В 2022 году появились проекты Студенческий SOC и Студенческая кибербитва Innostage. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Есть много перспективных инициатив по подготовке и развитию ИТ-кадров, и уже появляются внушающие оптимизм результаты. Но нужно больше идей и реализаторов, — предлагает он. — Так, мы себе одной из целью поставили вовлекать школьников в ИТ через олимпиады. Мы задумались, как удерживать в студентах огонек интереса к учебе и будущей профессии. Так, в 2022 году появились проекты Студенческий SOC и Студенческая кибербитва Innostage. Теперь переходим к следующему этапу: как мотивировать старшеклассников Татарстана войти в ИТ. И лично для нас это один из вызовов на 2025 год».

Серьезно влияют на отрасль и законодательные инициативы — например, усиление контроля в сфере персональных данных.

«В 2024 году вступили в силу ряд новых законов о защите персональных данных. В частности, под конец года президент РФ подписал указ о кратном повышении штрафов за утечки для компаний, которые их допустили, а также об уголовной ответственности для злоумышленников, крадущих и продающих чувствительную информацию. Такие регуляторные стимулы потребовали от бизнеса значительных изменений в работе с данными клиентов, включая внедрение новых систем безопасности и шифрования», — отмечает Айдар Гузаиров.

«Это обусловлено объективными внешними причинами — участившимися утечками данных, — поясняет Нурутдинов. — Как следствие, новые условия работы потребуют от предприятий серьезного программного дооснащения и более пристального внимания к правомерности работы с персональными данными на всех уровнях».

Не обошло ИТ-рынок стороной и резкое увеличение ключевой ставки.



— Производства испытывают большие сложности с привлечением кредитных и оборотных средств, — признает заместитель генерального директора ГК ICL Cергей Соловьев. — Выполнение комплексных масштабных долговременных проектов невозможно без привлечения внешних кредитных средств, которые нужны, например, на закупку оборудования. Ни один заказчик 100% аванса на долговременный заказ не оплатит».

«В сложные времена некоторые предприятия отказываются от ИТ. Зачастую в определенные моменты турбулентности у бизнеса затраты на ИТ могут отходить на второй и третий план. Со временем это влияет на перенос сроков проектов, а затем и на отказ от их выполнения. Для ИТ-компаний это всегда большие риски», — добавляет собеседник «Реального времени».

Итоги ICL: выход в розницу и увеличение собственной разработки

Совокупная выручка группы по итогам 2024 года показывает рост на 15% по сравнению с показателями 2023 года, прокомментировал финансовые показатели Сергей Соловьев. В 2025 году группа рассчитывает расти быстрее рынка и увеличить реализацию объема услуг на более чем 20%.

Для производственного кластера вызовом 2024 года стал выход на розничный рынок с продукцией cобственного производства под брендом OSiO. Сегодня технику OSiO можно приобрести у всех крупных федеральных ретейлеров. Оборот за первый год составил более 1,5 млрд рублей.

В 2024 году татарстанская компания первой в России внесла в реестр Минпромторга ноутбук российского производства с дискретной видеокартой. Это серьезное достижение — никто в России пока не предлагает таких решений, отмечает Соловьев.

Ноутбук российского производства с дискретной видеокартой. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По сервисно-продуктовому кластеру вырос объем реализации услуг по информационной безопасности. Группа продолжает обслуживать ряд федеральных ретейлеров — «Ашан» и «Лемана Про» (ранее «Леруа Мерлен»).

«Мы также продолжаем сотрудничество с компаниями, которые ранее были международными, а после турбулентности 2022—2023 годов стали российскими. Это в первую очередь федеральные сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», ROSTIC`S, «Бургер Кинг» и крупные фармацевтические компании, такие как «Санофи», — перечислил Соловьев.

В 2024 году компания активно разрабатывала и внедряла и собственные продукты. Совокупный объем по собственной разработке составил более 600 млн рублей. В 2025 году компания намерена увеличить объем реализации продуктов собственной разработки до 1,3 млрд рублей. Это в первую очередь продукты для ретейла, HoReCa, фармацевтики и отрасли образования.

— Мы будем расширять наше присутствие на международных рынках, — рассказал собеседник издания. — Хотя объем международных услуг драматически сократился в последние два года, мы не закрыли это направление работы. В 2025 году мы продолжим развивать сотрудничество с дружественными нам странами — Сербией, ОАЭ, Катаром, странами Африки. Там востребованы классические услуги ИТ-аутсорсинга, информационной безопасности и наши инфраструктурные решения.

Итоги «Таттелекома»: стратегические трансформации и переход на стандарт 5G

«О результатах деятельности в 2024 году говорят за себя финансовые результаты и динамика абонентской базы. Так, по итогам 9 месяцев зафиксирован рост выручки компании на 8%, а абонентской базы — в среднем на 6%. Можно сказать, что компания продемонстрировала свою продуктивность в этом году, — прокомментировал Айрат Нурутдинов. — Важную роль в этом сыграли заблаговременные вложения в инвестиционные проекты и платформенные решения, которые мы начали еще в 2020 году. Нынешние показатели и рост доходов компании обосновываются в первую очередь эффективностью стратегических решений и выстроенных бизнес-процессов».

«Нынешние показатели и рост доходов компании обосновываются в первую очередь эффективностью стратегических решений и выстроенных бизнес-процессов». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава «Таттелекома» отметил также и стратегические трансформации, которые были начаты в этом году: это переход компании на новый биллинг IN@Voice и замена ядра мобильной связи «Летай» на современное с поддержкой стандарта 5G. «Эпохальные события, когда мы фактически меняем локомотивы на ходу, без их остановки, — так он прокомментировал изменения, произошедшие в компании. — Уверен, что это даст возможность значительно повысить качество услуг и сервисов, а также обеспечить стабильное существование компании в ближайшие 10 лет».

Итоги Innostage: агент 001 и 780 тысяч отраженных атак

«Откровенно скажу: год выдался очень насыщенный и сложный. Команда работала не просто интенсивно, а зачастую на пределе возможностей. Мы первыми из ИТ-интеграторов запустили программу баг-баунти, да еще и в режиме открытых кибериспытаний», — прокомментировал итоги года генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

Программа стартовала в конце мая, перед этим компания провела подготовительную работу, полностью перестроив инфраструктуру. Но после старта не раз пришлось «чинить самолет на лету» — внедрять дополнительные средства защиты информации, корректировать подходы к обеспечению повышенной безопасности.

— Нас атаковали почти 1000 этичных хакеров со всей страны — кто-то в лоб, кто-то проявлял креатив и очень тонко применял социальную инженерию, чтобы выманить у сотрудников данные учетных записей. К примеру, нам на несколько часов уронили сайт. Были эпизоды с успешной фишинговой атакой и кражей учеток сотрудников, а также организация фальшивой Wi-Fi-точки в здании бизнес-центра, где расположен один из наших офисов, — перечислил он.

Совокупно за шесть месяцев на ИТ-инфраструктуру было направлено свыше 780 тысяч таргетированных атак, но компания успешно отбилась.

По итогам полугодовой программы открытых кибериспытаний организация получила сертификат от АО «Кибериспытания», свидетельствующий об успешном завершении проверки. «Мы благодарны экспертному совету за награду под почетным номером 001», — говорит Гузаиров. Он надеется, что таким же путем пойдут многие крупные компании, и буквально через пару лет номера сертификатов станут уже четырехзначными.

Итоги «Спутника»: ИИ для проектирования электроники и 10 тысяч умных домофонов

— Для нашей компании это был восстановительный год. Мы решили проблемы, которые возникли в 2022 году в связи с рядом кризисов: СВО, кризисом микроэлектроники и скачками курса. Достигли положительного финансового результата и продолжаем развиваться. Вывели новую модель, оптимизированную для реализации государственных программ, — прокомментировал ИТ-предприниматель Василь Закиев.

«Спутник» продал 10 тысяч умных домофонов — это позволяет модернизировать по десять многоквартирных домов в России каждый день.

— В нашей отрасли прошел первый этап насыщения, когда умными домофонами оснастили самые высокие дома в крупных городах. Наступает черед хрущевок и малых городов, где наша продукция традиционно сильна. При этом сохраняются риски усложнения трансграничной деятельности, а мы работаем не только в России. Кроме того, на домофоны появился рабочий ГОСТ, его планируют принять в ближайшее время, и мы ему соответствуем.



Умными домофонами оснастили самые высокие дома в крупных городах. Наступает черед хрущевок и малых городов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«За прошедший год мы с нуля создали компанию, которая издает ИИ-приложения на мировой рынок, с выручкой 60 млн рублей», — рассказал Закиев. Сейчас это сложный рынок, где нужно быть экстремально гибким и чутким — технологии и потребительские привычки меняются буквально за одну ночь.

«Время сжимается. За год произошло несколько революций в текстовых нейросетях, размышляющих, работающих с аудио и видео. Революции как в качестве, так и в скорости, стоимости работы таких нейросетей. Растет потребность рынка не просто в видеокартах, и даже не в дата-центрах с сотнями тысяч видеокарт, но уже даже в электричестве для питания дата-центров с ИИ», — прокомментировал ИТ-предприниматель.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стоит два основных вызова. Первый — это преодоление технических ограничений, мешающих нейросетям умнеть дальше. Не хватает новых данных, не хватает структурированных данных, нужны вычислительные мощности и электричество. И второй вызов — это внедрение. Несмотря на бурный рост в ИИ, революцию на своей работе чувствуют пока только несколько процентов населения планеты, остальные пока не захвачены этим вихрем.