В Татарстане вручили первые вознаграждения за сообщения о нарушениях ПДД

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начались выплаты за сообщения о нарушениях ПДД, отправленные через приложение «Народный инспектор». За месяц с момента презентации обновленной версии приложения его скачали более 33 тысяч раз.

Первый замминистра цифрового развития Татарстана Илья Начвин сообщил, что с 9 сентября поступило более 4 тыс. заявок с возможностью получения вознаграждения. Около 700 из них находятся на рассмотрении. Первые выплаты уже произведены, в том числе за сообщение о нарушении, когда водитель выехал за стоп-линию. Автор сообщения получил 200 рублей в качестве вознаграждения.

Приложение «Народный инспектор» работает в Татарстане с 2014 года и уже скачано более 680 тысяч раз.

Новое приложение позволяет сразу начать видеосъемку и отправить заявку с автоматической геолокацией. Пользователь может указать банковскую карту для получения вознаграждения.



Рената Валеева