Александр Малькевич: «Россия должна в ООН ставить вопрос об увольнении гендиректора ЮНЕСКО»

Завтра в Париже продолжится обсуждение доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022—2023 годах, где не упомянули погибших российских репортеров

Фото: Максим Платонов

Завтра в Париже пройдет сессия Международной программы развития коммуникаций (МПРК), на которой продолжится дискуссия вокруг проекта доклада «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022—2023 годы». Документ подготовила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. В докладе не упомянут ни один российский журналист, поэтому документ вызвал широкий общественный резонанс. О том, какую поддержку выражают СМИ со всего мира нашим репортерам и почему Москва должна занимать проактивную позицию, — в материале «Реального времени».

«Такое происходит впервые в практике рассмотрения подобных докладов»

Завтра в Париже пройдет 34-я сессия Международной программы развития коммуникаций (МПРК), на которой продолжится дискуссия вокруг проекта доклада «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022—2023 годы». Документ подготовила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. В ноябре он вызвал широкий общественный резонанс в связи с тем, что в докладе не упомянут ни один российский журналист.

Свое возмущение тогда выразили целый ряд крупных СМИ: Первый канал, ВГТРК, МИА «Россия сегодня», НТВ, Russia Today, «Известия». Обращения в адрес Азуле направили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава Московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Татарстан тоже не остался в стороне. Союз журналистов республики выразил обеспокоенность по поводу проекта доклада.



— Каждый день корреспонденты, телеоператоры, обозреватели различных СМИ России, и Татарстана в том числе, рискуя жизнью, работают в зоне СВО. Они доносят до читателей, телезрителей, пользователей интернет-медиа факты о ситуации в зоне боевого соприкосновения, рассказывают о подвиге российских военных. И, к сожалению, для некоторых из наших коллег репортажи из зоны СВО становятся последними. Это корреспондент телеканала «Россия 24» Б. Максудов, журналист А. Ильяшевич, обозреватель калининградского онлайн-издания RuBaltic, журналист телеканала «Таврия» Олег Клоков, и в этом списке уже более 30 имен, — говорится в обращении председателя объединения Ильшата Аминова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул: есть потери и в рядах татарстанских работников СМИ. Так, в апреле в зоне СВО погиб журналист из Нижнекамска Александр Комаров.



«Сознательно вычеркнуты эти трагедии»

— Как можно комментировать некачественный, безобразно подготовленный доклад? Причем даже неважно, сделан ли он «на коленке», потому что люди не хотели погружаться в материал, или это такая сознательная политическая задача. Мы с вами знаем, что в нем ни разу не упомянуты погибшие, раненые российские журналисты. Мое глубокое убеждение, что Россия должна в ООН на международном уровне ставить вопрос фактически об увольнении гендиректора ЮНЕСКО, потому что никакого внятного объяснения этой информации дать нельзя, — заявил «Реальному времени» российский журналист, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич.

Нужна честная ассоциация журналистов на уровне БРИКС, считает Александр Малькевич. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в декабре подчеркнула: журналистское сообщество захлестнула волна возмущения. «Такое происходит впервые в практике рассмотрения подобных докладов», — добавила она.



Впоследствии представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен сообщил, что организация требовала обеспечить доступ к регионам, где были совершены соответствующие преступления против журналистов. Россия такой возможности не предоставила, поэтому информацию проверить не удалось, передавал его слова ТАСС.

— [Доступны] кадры похорон наших журналистов, признания спецслужб Украины, задержание и признательные показания террористки, убившей Владлена Татарского. Что еще здесь нужно подтверждать? — не согласен с доводами ООН Александр Малькевич. — А главное, о каких разрешениях и доступах может идти речь? Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге, Дарья Дугина — в Подмосковье. Неужели у ЮНЕСКО возникли сложности с приездом в Санкт-Петербург или Москву? Они могли запросить встречу с вдовой Владлена Татарского, отцом Даши Дугиной — Александром Дугиным. Сознательно вычеркнуты эти трагедии.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поддержку выражают СМИ из Индонезии, Шри-Ланки, Перу

На сегодняшний день этот доклад еще не принят. Документ обсуждался 21—22 ноября в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, где прошла сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций (МПРК). Дискуссия была «острой беспрецедентно», отмечала Мария Захарова.



— Генеральный директор Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий. <...> На это обратили внимание Россия и еще несколько стран: Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Палестина. <...> Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учета этой информации в отчете во избежание дезинформации, — рассказал РИА «Новости» постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.



Обсуждение продолжится уже завтра, 13 декабря, в ходе возобновленной сессии МПРК. «Доведем до сведения руководства ЮНЕСКО все поступившие в наш адрес письма, петиции, обращения», — обещала Мария Захарова. Она призвала всех желающих писать в Союз журналистов России, который предложил присоединиться к своему обращению на имя Азуле. Поддержку российским репортерам выражают коллеги со всего мира.

Дискуссия о докладе была «острой беспрецедентно», отмечала Мария Захарова. скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

— Писем уже очень много, около ста, если не больше, и от российских средств массовой информации, и от зарубежных коллег. Сегодня вечером будем подводить итоги, — рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы Союза журналистов России Ян Радзевич.

По его словам, справедливости требуют СМИ из Индонезии, Шри-Ланки, Перу, Израиля, стран арабского мира. «Мы делаем все для того, чтобы мнение огромного количества коллег было учтено», — подчеркнул руководитель пресс-службы Союза журналистов России.



Александр Малькевич считает: наша страна должна занимать проактивную позицию, участвовать в создании международных правозащитных организаций, рассказывать о преступлениях Запада в области прав человека.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Нам нужна честная ассоциация журналистов на уровне БРИКС. И много других проектов необходимо реализовывать именно для того, чтобы был слышан альтернативный голос, который сейчас является голосом правды, — убежден он.