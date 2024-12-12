Ильшат Аминов об отсутствии российских журналистов в докладе ЮНЕСКО: «Вопиющее замалчивание фактов»

Союз журналистов Татарстана выразил обеспокоенность по поводу проекта доклада ЮНЕСКО под названием «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022–2023 годы», подготовленного генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Об этом сообщил председатель объединения Ильшат Аминов.

— Согласно документу ЮНЕСКО, в 2022–2023 годах ни один отечественный военный корреспондент, расследователь или публицист не погиб. И это вопиющее замалчивание фактов, — заявил он.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава Московского отделения СЖР Павел Гусев уже направили официальное обращение к Азуле, указывая на игнорирование фактов атак и гибели журналистов.

Союз журналистов Татарстана поддерживает эту позицию, утверждая, что российские журналисты ежедневно рискуют жизнью, освещая события в зоне СВО, и что среди них уже более 30 человек погибли, включая татарстанского тележурналиста Александра Комарова.

Союз требует от ЮНЕСКО пересмотра отношения к российским журналистам и восстановления справедливости в отношении их погибших коллег.

Анастасия Фартыгина